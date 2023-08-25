幾個最新民調都顯示，國民黨提名參選人侯友宜支持度雖略有提升，但和民眾黨柯文哲加總卻明顯下降，反而困在35%天花板的賴清德支持度竄升，不但「下架民進黨」訴求可能落空，民進黨可能長期執政，讓威權、貪腐、兵凶戰危的現狀持續下去，台灣禁得起再4到8年的折騰嗎？

執政黨失能 藍白自亂陣腳

有人解讀是賴清德低姿態過境美國成功，鞏固台美邦誼之餘並未引起大陸太強烈的反彈，因而部分無色選民回流，也有人認為在野勢力「戰爭與和平牌」與「貪腐牌」一打再打，選民已彈性疲乏。還有人認為大陸未改變和統方針，選民認為文攻武嚇只是政治表態，因而不在意，但這些說法都背離事實，不值一駁。

事實非常清楚，賴清德低調與軍演規模縮小是「美中共管」的結果，台灣在美中戰略博弈中隨風漂流，失去自主性，選民樂見嗎？反核立委賴品妤父親賴勁麟「綠能發大財」斧鑿甚深，選民不反感嗎？大陸軍演規模縮小，但海峽中線已抹除，大陸海空軍與飛彈隨時可以「圍島」，封鎖台灣不是能不能，而是要不要的問題，選民不怕嗎？台灣長期對大陸封閉市場，大陸要求依WTO規範開放，否則考慮加徵關稅制裁，工商界不焦急嗎？中美洲議會「排我納中」的外交土石流，不會讓台灣在國際社會更孤獨嗎？

無色選民流向賴清德，真正原因是選民對柯文哲與侯友宜失望，多數民意希望下架民進黨，但國民黨不爭氣，侯獲中常會徵召已超過3個月，不但競辦內部紛紛擾擾，競辦與黨中央也關係卡卡，侯似乎認為國民黨仍是當年「泱泱大黨」，獲中常會徵召即定於一尊，立即四方景從，殊不知中央已無資源挹注地方，地方「牛鬼蛇神」各有盤算，屏東、雲林、南投、彰化、苗栗、金門等地亂象百出，先後傳出南投議長何勝豐、彰化議長謝典林、苗栗前縣長徐耀昌等退黨事件，國民黨元氣大傷，侯友宜支持度難以拉抬。

柯文哲傷在民眾黨一人政黨，陸戰資源有限，唯賴網路空戰，選戰初期頗能吸引年輕選民好感，支持度扶搖直上，一度追近賴清德，但綠營主要敵人由侯轉柯，柯立刻窘相畢露。其實柯文哲非常務實，選戰初期就認定藍白合才有勝算，三腳督只會保送賴清德，何況民眾黨是新興政黨，既無治國經驗，更無足夠人才，即使勝選仍需組聯合政府，因而和侯友宜建立溝通管道，頗有默契。可惜的是，金溥聰入主競辦後採堅壁清野策略，斬斷藍白合想像空間，加上郭台銘來亂，選民開始對「下架民進黨」失望。

認同中國人 戰爭可以避免

選民對在野黨失望另一個原因是，看不見台灣改變的希望，民眾厭惡民進黨的「貪汙文化」，憂心兩岸衝突，柯、侯雖火力全開痛批民進黨，選民或許聽得過癮，但侯友宜能保證國民黨不會貪汙嗎？柯文哲有重建兩岸關係的具體方法嗎？答案都是否定的。

習近平至少第3任期仍堅持和平統一不變，武統不是選項，但不表示台海無事。美中激烈競爭、台日韓挺美抗中當下，民進黨不敢宣布台獨，卻在法理上強化互不隸屬關係，在文化與民間感情上疏離大陸，兩岸實際上已處於衝突邊緣。柯、侯二人不但說不清危急現狀，更提不出解方，民眾看不出柯文哲、侯友宜當選總統會有什麼不同，何來支持的熱情？

台海是否兵凶戰危，關鍵在台灣認不認同自己是中國人，認同自己是中國人，兩岸就是內部矛盾，中國人不打中國人；不是中國人就是敵我矛盾，兩岸之間有你無我，民進黨一味倚美反中，更是不可接受。蔡英文第一任期的中華民國憲法體制，一度可以避免兩岸衝突，如今已不足以穩定台海情勢。台灣人是中國人，台海和平可期，台灣人不是中國人，兩岸無可避免走向衝突，戰爭只是時間問題，侯、柯的兩岸論述卻在最核心問題上避而不談，即使他們當選，兩岸緊張或許可以降低，但不會有根本改善。

總結過去70年兩岸關係經驗， 兩岸需要各自表述的智慧，如果台灣認同自己是中國人，中華民國與中華人民共和國並存於兩岸，「現狀就是一國兩制」不就是一種各自表述嗎？藍白合仍有勝選機會，兩黨要在政策上開始整合，尤其在兩岸論述上，要讓人民對台海和平抱有希望、懷有熱情。