在歷經美國的幾年打壓和新冠疫情的3年封城，中國的經濟發展在經歷了40年的驚人增長後正陷入困境，大家都在看專制掌權的共產黨如何能夠脫離困境，全球的投資者和國際領導人也都感到緊張，畢竟巨人打噴嚏，難免殃及無辜。

幾項指標都顯示出中國經濟的困境，包括香港恆生指數陷入熊市，較今年的近期高點下跌了超過20%；人民幣跌至16年來的最低水準；經過數十年的債務拉動式成長，中國的房地產巨頭正瀕臨破產邊緣；主要投資銀行已將中國預期經濟增長率下調至5%以下，這是自20世紀60年代以來，除去新冠疫情期間中國從未見過的低水準；消費者價格下降，出口下滑，年輕人失業率變得嚴重，以至於政府乾脆停止發布數據。

過去中國不惜一切代價優先發展經濟，並使至少8億中國人擺脫貧困的經濟模式已經被打破，北京的共產黨領導人正在努力維持意識形態目標與後新冠時代的經濟現實中取得平衡，要加大幅度開放以刺激民間的經濟動能？還是繼續嚴格地管控？

目前中國至少在三個關鍵領域步履蹣跚，前途充滿荊棘。

第一是房地產的繁榮泡沫破滅。房地產對中國經濟的重要性再怎麼強調都不為過，它佔中國經濟活動的30%之多，超過3分之2的家庭財富與房地產相關。但2年前，中央政府採取措施遏止過度借貸，試圖減緩房價上漲，實際上等於切斷了房地產開發商的一個主要資金來源，並引發了一系列的違約。

碧桂園本月未能支付兩支美元債券的利息，引起全球投資者的密切關注，碧桂園曾經是中國房地產銷售規模最大的開發商。動盪也蔓延至金融服務業，為企業客戶和有錢人管理約870億美元資金的中融信託，也未能償還一系列到期的投資產品。

第二是地方政府負債累累。2008年金融危機期間，中國推出了將近6千億美元的財政計劃，以減輕全球經濟衰退的影響。這是一個巨大的成功，但政府主導的基礎設施項目導致了前所未有的信貸擴張。現在中國負債過多，無法像15年前那樣刺激經濟，各層的領導者也擔心債務水平進一步上升，會在未來反咬他們一口。

第三是中國人口正處於危機之中。北京發布的數據顯示，中國人口去年開始出現60年來的首次減少。中國的生育率（以女性一生中平均生育的嬰兒數量來衡量）從2年前的1.30降至去年的歷史最低值1.09。這使得中國的勞動力供應迅速萎縮，社會老齡化，這將為醫療保健和社會支出創造更大的需求，這也使得尋找住房的人減少，加劇了房屋過剩並進一步壓低了價格。

其實這些問題台灣都有，但在政府一些特別預算的刺激下，經濟的現實模糊不清，但當興奮劑退散之後，台灣還是要面對現實，政府和老百姓可有準備？

（作者為台北商大前校長）

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