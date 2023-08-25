24日是觀光產業界震撼的一天，國民黨總統參選人侯友宜召開記者會，提出受業界歡迎的觀光政見，而全國觀光產業領導人例行餐會也僅邀請藍營貴賓與會，但蔡政府卻選在此時「順應民意」發布恢復兩岸團客雙向旅遊、第三地大陸人士來台觀光，並放寬陸籍人士來台商務交流等多項措施。觀光業者盼了很久的甘霖，政府在大選4個多月前才急忙公布，司馬昭之心路人皆知。而且就開放內容來看，可發現根本暗藏一堆障礙，只想在選前安撫業界，並無誠意要真正開放兩岸旅遊。

尤其兩岸團體旅遊部分還說以1個月為準備期，「要視陸方回應，再確定實施日期」。大陸國台辦25日回應了，卻是痛批陸委會的規畫是自己在畫餅，名為放寬實際上對兩岸交流更加嚴苛；還說這規畫創下兩岸交流史上3項不光彩紀錄。對於國台辦的反應，業界並不訝異，因為陸委會的所謂開放其實有很多的操作技術難以克服，陸方自是了然於心的。陸委會的心機可是踢到鐵板了。

民國90年中華民國旅行商業同業公會全國聯合會（簡稱全聯會）成立時，當時我接任祕書長，全聯會成立的主要任務就是協助政府開放陸客來台觀光，因為剛上任的陳水扁總統的兩岸政策導致兩岸官方不往來，但為落實阿扁競選時的「開放陸客來台觀光」政見，就由全聯會作為政府的窗口（也就是白手套），努力與對岸協商。

當時政府把陸客分成三類，未獲對岸同意，所以就開了一個小洞，允許第三類旅居海外的大陸人士可以申請，結果效果不佳，僅有極少數人申請來台，當時被抨擊，才又開放經由第三地來台的旅客，終於增加了一些旅客，但仍舊未能全面開放，一直到97年馬英九當選總統後才獲全面開放，創造了觀光產業30多年來最旺的黃金期。

但是在蔡英文的執政下，兩岸觀光旅遊的大門卻被關閉了，如今迫於選舉壓力，陸委會提出的開放方案只是開了一個小洞，想應付憤怒不已的觀光業者和國人。

陸委會在兩岸團體旅遊方面，限定陸籍團客來台初期每日限額兩千人次，還要有但書，一要先等大陸的回應，二要有1個月的準備期。也就是說，管控措施還沒好，開放時程也還早，試問，宣布這種急就章加上丟包給對岸的臨時措施，到底是什麼意思。這根本就是代表執政黨沒真的要落實兩岸觀光交流，要不只要開放陸客來台觀光或商務，都可以申請入台許可證，隨時可以來台，有什麼不行的？

如果蔡政府堅持兩岸觀光要「對等開放」，那請問，之前蔡政府對東南亞多個國家開放免簽證，以促進國際觀光，結果這些國家都有「對等」開放台灣人免簽證嗎？如果東南亞國家可以對台不對等，為什麼要強求大陸對台對等呢？

國人組團赴大陸也同樣採配額制，加上1個月的準備期，那簡直是自找麻煩。才開放區區每日2000人，政府還要找全國各旅行公會及相關協會開會討論協商，有必要大費周章製造一堆障礙嗎？等到這些障礙都克服了，恐怕大選也結束了！而現在陸方根本不理睬陸委會的方案，所以一切再回到原點了嗎？觀光業者只能繼續喝西北風了嗎？

兩岸旅遊應該考量安全，讓國人在沒有領隊及導遊的照顧下自己去大陸旅行，且現在很多人都是去偏遠地區旅遊，出事更難有人協助。兩周前我去大陸參加兩岸旅行業交流活動時，才接到一個在青海玉樹發生高原反應的旅客緊急救援協助的請求，結果因之前的救援不到位而往生，令人難過。

開放國人赴大陸旅遊的措施完全操控在我們政府手上，為什麼要限制國人的旅遊權，而且竟然還要等對岸的回應，同意允許陸客也來台觀光才行。眾所周知，陸方只要遇到台灣重要選舉，都會要求陸客不要來台觀光，所以陸委會的規畫方案就是在故意為難對岸。

如果在商務及參展的開放之外（這是早就應該開放的），政府還只會唬弄業者，不能體會民意做實質性的開放，觀光產業界很快就會被迫走上街頭抗議的。

（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）