近年在《寄生上流》、《媽的多重宇宙》橫掃奧斯卡之後，以東方面孔為主角的電影不再那麼另類，韓裔導演席琳宋的第一部作品《之前的我們》取材自己的人生，在看似普通「舊愛重逢」素材底下，埋進時光的香氣，讓平淡的故事變得非比尋常。

這部片描述一位韓國女孩從小移民，12年後她已經把異鄉當家鄉，卻與童年舊愛網路重逢，可惜有緣無份；再12年過去，兩人真要相見了，忐忑的除了始終難忘的彼此，還有女孩惴惴不安的美籍老公，到底兩人之間是親情、友情還是愛情？

《之前的我們》的第一個鏡頭就好有意思，導演席琳宋讓3位主角一字排開坐在吧檯前，一位高大的亞洲男性（劉台午飾）、一位眼睛會笑的亞洲女性（葛麗塔．李飾），加上一位不高也不帥的普通美國人（約翰．馬加羅飾），鏡頭外有人小聲問，「凌晨4點，你覺得他們三個是什麼關係？」、「觀光客和不相干的美國人？」這幽默的開場帶出後續的回憶與發展，讓三人關係耐人尋味。

過去韓劇處理三角關係總是巴掌與眼淚齊飛，一定要背叛、一定要復仇，但這回不是這樣的世界觀。

觀眾以女主角諾拉的觀點展開這場「因緣之旅」，因為有緣，所以諾拉會跟海星同班還坐隔壁，甚至有了第一次約會；因為有緣也因為彼此思念，兩人還可以在網路上找回彼此，但也因為有緣，諾拉與一同參加活動的作家住進同棟小木屋，進而相戀、結為連理。哪個因緣好？女主角有妙答，「因緣根本是韓國人把妹的藉口！」

有人說這部電影好無聊，好長一段時間一直網路對話、劇情沒有進展，實際上就是要有這段過程，才能堆積出後來真正相見的情緒衝擊，普通與平淡真的也能扣人心弦。

我很喜歡這部電影意在言外的留白，好比白人老公是個作家，笑說老婆與那個男的故事才精彩，他們夫妻只是「時間到了自然在一起」、「連結婚都是為了綠卡」，他敏感地知道那男的很愛自己老婆，因為他可以飛13個小時，絕對不會只為了看看「童年玩伴」，但他什麼都沒說，反而勾勒出了「強敵入境」的恐懼。

有句話說「幻想很肉感，現實很骨感」，海星心中一直存在這個「比較好」的對象，讓他對自己的普通戀愛沒有動力；作家老公覺得太太心動了，但他沒有立場阻擋這段糾葛20多年的情愫；諾拉面對的不只是一個熟悉的陌生人，她發現年輕時憧憬的華麗人生，對現在她的普通日常來說，其實也是陌生人了！

我覺得電影最後女主角的痛哭太有意思，表面上是對於離別的悲傷，實際上呢？每位觀眾都可以基於自身經驗來解讀，一片各表，可以說是最好的收尾。

而這撲朔迷離的三人關係也可以放到政壇，侯、柯、郭三人可以坐在吧台上，彷彿可以聽到畫外音說，「他們是什麼關係？這又會是個什麼故事呢？」讓我們看下去。

（作者為作家）