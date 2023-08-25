金磚國家（BRICS）即將接納伊朗、沙烏地阿拉伯等6個新成員。（圖／美聯社）

金磚國家領導人第十五次會晤特別記者會24日宣佈，邀請沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗、衣索比亞正式成為金磚成員。至此，金磚成員國數量達到11個。

今次金磚擴員的國家來自亞非拉三大洲，體現出這一合作機制的代表性和均衡性。此前，有超過40個國家希望加入金磚合作機制，其中逾20個國家正式提出加入申請。在世界動盪加劇、各國選邊站壓力加大的背景下，金磚的魅力卻有增無減，這與其專心謀發展、不選邊站隊的風格密切相關。具體而言，金磚的多重魅力至少源於三方面。

首先，金磚合作機制的成果有目共睹。金磚從成立起，便把發展作為核心目標。17年來，金磚國家在貿易投資、能源、糧食、貨幣金融、公共衛生等領域開展廣泛合作，取得豐碩成果。2015年，金磚國家成立新開發銀行，迄今已經批准了320億美元的貸款，不附加任何政治條件，用於支持開發中國家的基礎設施和可持續發展項目。

尤值一提的是，新冠疫情暴發後不久，金磚國家新開發銀行緊急發放100億美元貸款，幫助成員國抗疫。其中，超過90%的貸款在半年內落地，表明金磚合作機制在關鍵時刻能夠守望相助。對廣大開發中國家而言，金磚合作領域與其發展階段及方向有較高關聯性，因此金磚具備務實性的吸引力。

其次，金磚的底色是平等協商，反對「小圈子」。習近平在金磚國家領導人第十五次會晤上的講話指出，國際規則要依據聯合國憲章宗旨和原則，由大家共同書寫、共同維護，不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算。更不能拉幫結伙，把自己的「家法幫規」包裝成國際規則。其實，對於開發中國家而言，能夠脫離「小圈子」把控、平等參與組織機構、為自己代言，是難能可貴的選擇。

南非金磚國家事務協調人阿尼爾•蘇克拉爾（Anil Sooklal）表示，多國爭相加入「金磚」的原因之一在於，世界變得嚴重兩極化，各國正被迫選邊站隊。而「全球南方」國家不想再被告知應支持誰、如何行事，以及如何處理自己的主權事務。「非友即敵」的「冷戰」思維，已為越來越多的開發中國家厭倦乃至反感。聚焦解決發展問題，而非製造政治分裂，是許多開發中國家的心聲及訴求。就此而言，金磚提供了一個平實的空間。

再次，新興市場國家和開發中國家是影響世界未來版圖的力量，而金磚合作機制將進一步助推之。過去20年，新興市場國家和開發中國家對世界經濟增長的貢獻率高達80%。據國際貨幣基金組織（IMF）數據，2001年至2022年，金磚國家GDP佔全球比重從8.4%上漲至25.8%。IMF預測，今明兩年新興市場和發展中經濟體經濟增速將分別達到4.0%和4.1%。可以預期，金磚所代表的「全球南方」國家，對世界未來經濟發展的影響力將持續增加。

值得關注的是，近期部分美歐媒體試圖將金磚塑造成七國集團（G7）的地緣政治對手，這從側面反映出西方對金磚力量壯大的恐懼。事實上，西方對金磚的態度幾經變化。在金磚成立之初，西方表現出冷眼旁觀的姿態。後來，當巴西、南非等國受金融危機影響時，西方則熱衷於唱衰金磚。

相較於美歐看待金磚的眼光變化，金磚自身則穩定保持著初心。巴西總統盧拉明確表示，金磚國家並不尋求成為G7、G20或美國的對手。確而言之，金磚的誕生基因便凝聚著發展共識，地緣政治操弄非其所欲。希望金磚能在未來為世界貢獻更多建設性力量。（作者為大陸資深時政評論員）

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