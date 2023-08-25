在一片反聲浪下，日本政府以鄰為壑，24 ⽇把福島第⼀核電站核污水排放入海洋，預計17 天內將排放出7800 噸，而整整130萬噸核污染處理水至少要排放長達30年。此舉，在國際社會引起了廣泛的關注和爭議，各個國家對此的反應有所不同，看看照妖鏡底下一些主要國家的態度，先梳理表達反對與不滿之情的：

中國：中國政府對日本核污水排放表示強烈關切，並要求日本充分公開原子能基本法委員會的評估報告，以及與國際社會和相關國家密切合作，共同監測核污水排放情況。中國海關總署業已宣布，為保護中國消費者安全，「8 ⽉ 24 ⽇起暫停進⼝原產於⽇本的所有⽔產品」。

韓國：韓國政府對日本核污水排放表達了深切關切，並要求日本採取透明、負責任和科學的措施，與國際社會開展合作，並向相關國家提供詳細的資訊，以保護地區的環境和人類健康。

俄羅斯：俄羅斯政府對日本核污水排放表示擔憂，並要求日本保持透明，並根據相關國際標準和規定，向國際社會提供詳細的監測資料，以確保核污水排放不會對周邊國家造成危害。

歐盟：歐盟就日本核污水排放表示關切，並要求日本政府遵循國際法和科學原則，充分考慮鄰國的利益，並與相關國家及國際組織緊密合作，共同監測和評估核污水排放的影響。

再聽聽站著說話不腰疼的，身為日本的宗主國、老大哥，當然要表態理解與支持。

美國：美國政府對日本的核污水排放表示理解和支持，稱日本的決定是經過慎重考慮的，同時指出日本將採取措施以確保核污水排放不會造成環境和人類健康的威脅。

而作為美日小跟班的台灣又能說些什麼？原能會公布「動態模擬」，這波惡水最快一年就會抵台，氣象局亦表示未來四年將有兩次會波及台灣，受黑潮、親潮影響下，與日本洋流較為接近，所以金馬澎等外離島恐將首當其衝。⾏政院發⾔⼈林⼦倫在記者會上卻表⽰，根據分析，福島核廢⽔在排放 1 ⾄ 2 年後，部分將流到台灣海峽附近，4 年後達到濃度最⼤值，但相關數值皆低於台灣海域原本氚環境的平均值，是「可忽略」程度，政府也會持續以國家安全標準檢測評估相關數據，確保台灣海域跟民眾的安全，請國人放心。

台灣民眾如何放心？福島核污染水中含有60多種放射性核元素，很多核元素目前尚無有效處理技術，如何保證核污染水排海對海洋環境和人類健康安全無害？抑且，迄今仍未聽見擁抱反核神主牌的民進黨總統候選人賴清德，出來說句公道話。

如今以至往後至少30年裡，全世界都得提心吊膽吃秘雕魚、變秘雕人。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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