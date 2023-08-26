東邊是上海，西邊是蘇州。上海11號線在昆山花橋，蘇州11號線也在花橋。這不是巧合，而是天時地利的安排。一般來說，在特大城市周圍的地區，都會出現城市吸引力，周邊小城市的人口及經濟都會往大城市靠攏。但在昆山，它卻成為聯結兩個都市的橋樑，甚至發展出自己的一條路，成為「最強縣級市」，這就是昆山。

在現代都市發展的背後，昆山也有著江南溫婉的一面，蘇州園林式的開放公園比比皆是，昆山居民平日裡就徜徉在蘇氏韻味十足的環境中。可賞，可遊，可居。這種建築形態的形成，成為蘇州在過往就人口密集的城市發展下，富商大賈依戀自然、追求與自然和諧相處、美化和完善自身居住環境的一種創造。

公園裡的「議事閣」。（作者提供）

亭台樓閣、假山小池，這些硬件設施打造出蘇氏園林。更有趣的是，在這的公園裡，每一處建築都能「議事」，亭子叫「議事亭」、小閣喚名「議事閣」、屋宇又叫「議事堂」，真是把居民在公園裡，暢聊家事、國事、天下事的景象賦予了正式的理由，都是來「議事」的！

奧灶麵。（作者提供）

奧灶麵，「奧妙在灶頭」的一碗麵，一濃郁的紅湯為底，麵條為細緻形的陽春麵，靈魂主要在豐富的「澆頭」上，爆炒黃鱔、爆炒腰花、蘇氏爆魚、鹵鴨等，一整面菜單的澆頭任君挑選，這就是蘇州地區聞名遐邇的一樣小吃了。同豐飯店更是昆山奧灶麵的老招牌了。

本身就帶清涼消暑作用的綠豆湯，一般湯底是用糖水熬成，讓在夏天的炎熱的酷刑下，能有一絲甜味的救贖。但在蘇州一帶的蘇氏綠豆湯，除了綠豆、糯米、糖豆及甜水之外，更加上一種帶勁的清涼感：「薄荷水」。蘇氏綠豆湯都是以薄荷水打底，湊近聞，薄荷獨有的馨香，已經將暑氣趕走三分之一。薄荷味入水，一股直衝腦門的清涼，與微甜的糖水，帶著綠豆的幫襯，成為抵禦酷暑的利器。

夜昆山水上夜市。（作者提供）

在這，夜昆山水上夜市，我看見了活力。這是一座以戶外水池造景為特色的當地商場，水池內擺上烏篷船幾艘，還有些較大的，用於表演或是登船欣賞的大船，一條九曲橋橫貫其中。整體像是在江南水鄉里的湖面上，與昆山所在的位置相呼應。 周邊販賣的都是夜市小吃，人流非常熱鬧，直至晚上十點離開了，仍有人遊玩。

昆山也為「百戲之祖」昆曲的發源地，可惜行程匆匆，此次沒有留出充裕時間去瞭解，甚至還有周莊古鎮，也是到昆山值得一探究竟的。或許每次旅途留下的一點念想，都是與目的地的未完待續。期待下次再訪昆山。（Miguel/現居南京）

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