李蒼降傳承家族抗日基因

1937年日本發動全面侵華戰爭時，李蒼降才13歲，剛從台北市日新公學校畢業，考進主要是台灣人子弟就讀的台北二中（今成功高中）。這一年，台灣總督府開始展開高壓的「皇民化運動」，包括全面廢止漢文報紙、強迫推行國語（日語）運動、限制或禁止民間傳統戲劇演出與宗教祭祀等；前一年，台北二中學生林水旺等策劃組織以「脫離日本統治，復歸中華民國」為宗旨的「中國急進青年黨」，遭舉報被捕判刑。李蒼降對異族的高壓統治與迫害憤慨不已，因此步堂叔李友邦的後塵，成為早慧的抗日鬥士。

1942年3月，李蒼降自二中畢業，為了到大陸尋找參加抗戰的道路而報考滿州建國大學，但因體檢未通過沒被錄取，乃先任和尚洲（即蘆洲）公學校教師；1943年12月1日，美、英、中三國領袖發表《開羅宣言》，宣告「台灣、澎湖列島及東北歸還中華民國。」李蒼降與二中學弟唐志堂、陳炳基獲悉後歡欣鼓舞，他們與台北工業學校學生劉英昌、台北帝大學生李薰山、留日歸來的外科女醫生謝娥等開始投身「回應祖國抗日、迎接台灣回歸」的活動。

1944年春，日本殖民當局全面搜捕反日青年，謝娥等均被捕入獄。李蒼降、雷燦南因閱讀反日禁書《清算日本》，被擔任線民的日籍同事舉發，因此也相繼被捕，他們咬緊牙關，忍受日本憲兵慘無人道的嚴刑拷打，始終未供出交給他們禁書的李薰山。結果，雷燦南不幸死於獄中，李蒼降與謝娥、唐志堂、劉英昌等「謝娥反日事件」主犯直到1945年日本戰敗後才獲釋。

李蒼降與李登輝的「新民主同志會」

1945年12月，李蒼降通過謝娥的介紹，與唐志堂、劉英昌、陳炳基等一同加入三青團，擔任三青團台北分團部籌備處第二股股員，不久因對接收官員失望而離開三青團，李蒼降、唐志堂分別回蘆洲和汐止老家當小學教師。陳炳基晚年對當時的李蒼降有過這樣的評語：「這個人比較有思想，分析能力強，做事負責，個性嚴肅沉著，但很熱情且正直。」

1946年秋，李蒼降經由李友邦的引介到杭州高中讀書。他杭州高中的同學韓佐梁回憶：「印象中，他很內向，不是很愛講話，但民族意識很強，很愛國。」1947年夏編印的《浙江省立杭州高級中學畢業紀念刊》中有一篇〈速寫李蒼降〉，記錄了李蒼降在杭高生活、學習的片斷：「李君待人誠懇和悅，同學無不樂與交往」、「其治學勤而有恆，且刻苦耐勞，剛毅沉著，勇敢而自制。」時任班長的范存忠回憶：「在杭高時，有一天，他突然請3天假去南京，事後才知他是去旁聽公審日本戰犯大會。」

這段時間，李蒼降不斷地給留在台灣的唐志堂、劉英昌、陳炳基和李薰山等郵寄《觀察》、《文萃》等雜誌，幫助他們了解大陸上國共鬥爭的情況；此時的陳炳基以台大法學院學生自治會會長的身分領導「澀谷事件」和「沈崇案」兩次反美示威活動後，已成為當時著名的學運領袖。台大化工系助教李薰山經由台大醫學院助教劉沼光的發展，已加入中共的地下組織「台灣省工作委員會」。

二二八事件發生後，李友邦被平常排擠他的台灣行政長官陳儀，以「唆使三青團暴動」與「窩藏共產黨」的罪名逮捕並解送南京。當時身懷六甲的嚴秀峰急忙趕去南京設法營救，並通知在杭州的李蒼降立即返台協助處理相關事宜。嚴秀峰等了一個多月，才得以面見蔣經國陳情：「二二八事件是接收官員貪贓枉法，官逼民反所引起的，李友邦是冤枉的。」1947年4月，蔣經國陪同國防部長白崇禧來台查明真相後，李友邦才從南京羊皮巷的天牢裡被無罪釋放。

李薰山晚年回憶說，李蒼降從杭州回來後去找他，他發現經過了光復後這樣那樣的事件，在杭州、上海又受到國內學生運動洗禮的李蒼降，在思想認同上，自然就如同大多數台灣熱血青年一樣，從所謂的白色祖國轉向紅色祖國；經過李蒼降的介紹，李薰山又認識了台北泰北中學教師林如堉，和台大農學院學生自治會會長李登輝。

之後，李蒼降、林如堉、李薰山、陳炳基和李登輝合組「新民主同志會」，他們每周定期召開讀書會，研讀馬克思主義的理論書籍，和毛澤東的《新民主主義論》、《論人民民主專政》等小冊子；「新民主同志會」後來成為中共地下黨的外圍組織，改稱「台灣人民解放同盟」，先後由台大醫院醫師郭琇琮和外省籍青年徐懋德領導，指導他們如何發展群眾運動。這段時間，李蒼降以從事兩岸五金貿易為掩護，往返於台北、基隆兩地之間。

1948年10月，李薰山與林如堉被捕，陳炳基逃到李登輝三芝家躲藏，後在地下黨組織的安排下潛往大陸，沒再回到台灣；李薰山說，在被捕之前就得知「新民主同志會」只有他們三人暴露身分，他和林如堉在嚴酷的個別刑訊中都沒供出李蒼降和李登輝；李薰山坐牢和感訓七年半，躲過白色恐怖高峰期，出獄後與太太合開藥局，於2005年過世。林如堉則另因在獄中策劃反抗活動被處決；李薰山感慨地說：「如果我和林如堉在被捕以後就供出李蒼降和李登輝的話，那麼，李蒼降或許不會在後來被槍斃，而李登輝也就不可能成為後來的總統了！」

（作者為台大土木工程博士、台北市土木建築學會理事長）

【未完待續】