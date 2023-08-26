俄烏戰事尚未結束，美國仍在全球炫耀武力，亞太地區成為美國極為關注並展示其軍事力量的重點地區。在中美激烈衝突的拉鋸下，台海成為美國動作最多，利益糾纏最為複雜的地區。在這樣的背景下，此次賴清德出訪巴拉圭「過境」美國時，大談「台灣安全、世界就安全」，這樣的話題，挑釁性非常明顯。

更挑釁性的舉動是，賴清德出訪前的8月8日，日本前首相、當前執政的日本自民黨副總裁、右翼黨魁麻生太郎，在民進黨邀請下訪問台灣，「旋風般」會見包括賴清德在內的台灣八大政要。麻生訪台的基調是要台灣「做好打仗的心理準備」，要台灣「具有不惜動武維護台海穩定與安全的明確意志」。言行大膽，無所顧忌，可謂「空前」。

賴清德結束巴拉圭之行返回台灣後，再度談及台灣安全，而且聲調明顯升高。賴清德在回台後接受媒體採訪時表示：「對這次大陸軍演，損人不利己」。表面看起來，是他個人在對大陸反制台獨舉措，進行反擊，實際上，其目的是將台灣安全中的美國因素與日本因素，進行「亮相」，試圖發揮鼓勵民進黨「選舉士氣」的作用。

觀察賴清德在美國談台灣安全的舉動，可以看出當前民進黨兩岸關係政策的實質，就是「假和平」、「真戰爭」，就是企圖依靠美日「加持」，在2024年大選後，繼續執政。

打著台灣安全的旗號，民進黨的信號是：

其一、強化「依美謀獨」的立場。

基於當前海峽地區安全局勢的敏感性，中外學者認為，賴清德在美國境內關於台灣安全的談話，有其特定的地緣戰略代表性。而今年4月，蔡英文在美國會見眾議院議長麥卡錫時，根據美媒報導，雙方也曾閉門談台灣安全議題。此次賴清德出訪前夕，蔡英文調整日程，臨時召集幕僚召開安全會議。這些跡象顯示，民進黨當局選擇美國談台灣安全，釋放的信號就是借「過境」之機，強化民進黨「依美謀獨」的立場。

華盛頓戰略與國際研究所（CIIS）資深研究員，現為德國馬歇爾專案基金中國事務部主任的葛萊儀，在接受媒體如何看待賴清德「過境」美國，大陸進行反制的採訪時，她簡短的評論揭示，賴清德「過境」美國，必然關聯到台海地區的緊張局勢。其用語是：東亞地區軍演不斷，台海局勢緊張（台灣海峽與南海），將是一種長期趨勢。

葛萊儀長期研究中美關係，對美台關係，特別是美台軍事安全關係，享有盛名。賴清德以民進黨主席、2024年大選候選人、台灣「副總統」、「務實台獨工作者」的多重身分，選擇在美國談「台灣安全與世界安全」的話題，葛萊儀之所以僅做側面回應，顯然是對美國國內形勢和島內形勢有所考慮，不便明言。

其二、擔心中美關係「不夠緊張」。

目前亞太地區的形勢表現為，一方面美國和中國之間互不信任，亞太安全局勢難有好轉。另一方面，雖然衝突加劇，包括軍事競爭也在不斷加劇，但中美雙方都在一定程度上，表現出避免顯示一些可能刺激對方，可能導致進一步軍事衝突事情發生的「願望」。國際關係界有人稱之為所謂「對華新措施」。

不能否認，總體上美國仍然有實力。美國在日本、韓國、菲律賓有許多軍事基地，仍然可以「威懾中國」。近日美日韓舉行的三國軍演，就是以中國為目標，做出「咄咄逼人」的態勢。

同樣不能否認的，是美國也感知到中國進行堅決有力反制措施後，所產生的效果，如中國果斷地中止了中美軍事交流關係等。從美國長期掌控地區局勢的戰略需要，以美國實現其戰略目的的能力看，有跡象說明，「代理人戰爭」、「武裝台灣，對抗中國」等強硬選項，很難成為美國對台政策的主流。最近美國知名學者季辛吉和約瑟夫.萊等人，發出的「美中戰爭不是不可避免」，美國對付中國需要使用「帶上天鵝絨手套的拳頭」等聲音，就是例證（參見香港鳳凰網《與世界對話》）。

這種情況下，民進黨感受到巨大壓力。民進黨的政治利益，越來越需要體現出其「台獨」路線，其「反中、仇中、抗中」的行為，其進一步製造台海地區衝突的「顛覆性」能力，符合美國與日本的戰略需要。回報是從美國和日本得到更多的政治與軍事「加持」。此外，選票就是最高政治。賴清德大談台灣安全，也是為了穩住民進黨的基本盤。如果中美關係「不夠緊張」，民進黨的動員能力就不能充分發揮。

其三、有意強化日本因素。

從對亞太戰略環境發生變化的角度，觀察和分析日本在台灣安全問題上的居心叵測，已經有許多討論。主要論點包括：日本進入試圖重新「規制」亞太秩序的時期，日本安保三檔以及日本經濟安保政策，已經在本質上造成日本政治的失落，日本社會出現上世紀20年代末、30年代初，那種希望以戰爭的方式，解決國家困境的「新的戰前」氛圍，日本已經「進入戰前階段」等。

這裡不討論日本的選擇與風險。本文的重點是指出，從實際對比看，這次美國和日本在對如何「認知」賴清德與台灣安全的關係時，做法上是有區別的。如時間序列上，日本右翼在台灣問題上「放膽而言」在先，而賴清德「過境」美國談台灣安全在後。應對方式上，在台海和平問題上，美國繼續戰略模糊，日本則越來越走向清晰。

尤其是賴清德回台後，對大陸軍演做出的「強硬反應」，等於補了一個動作，對比他在「過境」時，在美方對其待遇問題上的低調，這一舉動本身，應該說具有強化台灣安全中日本因素的意涵。同時也是釋放，民進黨在台灣安全上，有意迎合日本因素的「放任」。

四、結尾

對這次賴清德「過境」美國，中國大陸採取「雙制裁」並明確表示，此次軍演，就是針對「台獨」，就是對干涉中國內政的外部勢力，發出「嚴正警告」。即挑明了對維持地區局勢穩定，對維護兩岸和平而言，反「台獨」是當前的主要矛盾。

美國因素vs日本因素，是民進黨奢談「台灣安全」的自我安慰。民進黨敞開台灣大門，勾連美國與日本，目的就是要分裂中華民族，妄圖衝擊國家主權與領土完整，是要搞「兩國論」。必須堅決遏止。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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