共軍對台軍演又有新花樣？針對副總統賴清德外訪高調論及「台灣安全、世界安全」，中共這次軍演沒有公布起訖時間，這兩天還是繼續出動大批軍機、無人機飛抵台海附近海空域，宛如一層層剝洋蔥式、一波接著一波、沒完沒了軍演下去。

我國防部於8月25日公布，24日6時至25日6時計有共機14架次、共艦5艘次在台灣周邊海空域活動；其中TB-001無人機1架，示向性看似由福建福州、經台灣海峽中線北段越線、過台灣北部空域、向東飛行；另外1架無人機BZK-005，似由莆田、經興化灣，航跡示意接近我烏坵附近上空往台灣海峽中線中段越線、往北北東方向北上、轉繞至淡水河口北部空域後，轉至蘇澳東北方，再轉向南飛行。再者，1架直-9反潛直升機持續幾日在台東以東、接近台灣防空識別區邊緣。媒體再引述國防部稱25日7時許起，發現共軍殲10、殲16、轟6、蘇愷30、空警500及無人機等各型機計22架次，其中13架次進入我「應變區」；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。

日本防衛省統合幕僚監部8月25日罕見公布，無人機1架（比對我國防部8月25日訊息應為TB-001），由東部經台灣與日本與那國嶼間空域，飛至與那國嶼以南、台灣蘭嶼以東空域，向東飛行，再向東北方往上往西北方飛行，並進行空中盤旋後，循原航線返航、BZK-005無人機1架，由東海經台灣和日本與那國嶼間空域向南飛行，轉向日本西表島東南空域，向西轉向台灣蘭嶼以東空域，北轉後向東，再循原路徑返航；另外轟-6機2架（編號9115、53），由東海經宮古海峽進入西太平洋後在日本宮古島東南盤旋後，復返。前述情況，引發台日高度關注。

首先，有媒體稱上述情況，可能與近日蔡英文總統抵達金門參加八二三紀念儀式示警、以及美國8月23日宣布對台軍售5億美元的F-16戰機「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）與相關設備等有關，其實不然。

回憶，在賴清德副總統出訪參與巴拉圭新任總統就職典禮、與過境美國等其間會晤美國高官，引發大陸嚴正警告。8月19日共軍東部戰區稱，將在台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。此次雖看似比去年8月與今年4月演習範圍小、兵力少。但此次演訓特點，從未公布「聯合戰備」演訓起、訖時間。

再者，與去年台灣海峽空域中線消失、共艦常態巡弋由我釣魚台擴至台灣東北、共艦抵近我鄰界區等觀之，共軍已經再次改變對台模式，直接常態性海空兵力活動與演訓，延續去年公布的六個禁航區海域至今；雖然，台灣東部仍以共軍無人機以近我鄰界區外空域運用為主，未來不排除伺機引有人機加入頻密巡航，以規避國際法規，並能併行更加壓縮我海空域與預警時間。

其次，中國大陸福建海事局8月22日晚上6時許，稱8月24日至25日每天0700時至2000時，在興化灣江陰港四點範圍108 平方公里進行實彈射擊。

由於該禁航區以南約30公里，有我外島烏坵，且媒體稱我參謀總長梅家樹上將於25日前往烏坵視導防務、上述BZK-005看似由莆田出海經興化灣經過我烏坵附近上空與TB-001由福州經台灣海峽中線北段越線繞過台灣北部、東北、東部進行空中盤旋反潛與偵察作為；轟-6機群由東海至日本宮古島東南空域盤旋折返、直-9艦載反潛直升機1架在台灣台東以東、054A型護衛艦以上噸位兵力、附近可能有情報偵測船等，與先前共軍公布演練科目艦機協同、奪取制權、搜潛反潛等有異曲同工之妙，可見共軍針對性威懾行動仍持續進行中。

最後，從共軍在8月24至25日在福建莆田、興化灣、無人機至台灣東部空域、去年8月共軍圍台、試射導彈期間，無人機進行目標觀測之作為等，我方除須掌握共軍炮兵遠程多管火箭炮部署與火力射擊等情況外，更須注意共軍東風戰術導彈車是否有機動部署至莆田周邊隱匿處進行模擬演練。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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