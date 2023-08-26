賴清德自稱是｢務實｣的台獨工作者還一點不假，他就像隻阿米巴蟲，隨著周遭氛圍隨時改變他的立場。

他知道美國和中共都不喜歡台獨，為了爭取選票，他要大家把｢台獨金孫｣的稱號給免了；蔡英文的｢抗中保台｣也被他改成｢和平保台｣和「反共不反中」。這兩天大家看到了，兩岸開放旅遊有了眉目，但是國內旅遊界並不開心，因為政府只是畫了個大餅，不！小餅，每天開放2000人，連塞牙縫都不夠。

對岸也在罵，所謂「規畫」沒有明確的實施日期；名為「恢復」實則拒不解禁；名為「放寬」實則對兩岸交流施加更嚴苛的限制。

民進黨到底在幹嘛？表面說開放了，卻又推出種種限制，目的就是在拖延，最好拖到大選之後，反正已經給旅遊界一個交代，至於陸客來不來完全無庸操心，最好不要來，就不會遭真正的台獨份子埋怨。

賴清德在各方壓力下對蔡英文的兩岸政策做了修正，並不是吃了熊心豹子膽，他盱衡度時，堅持｢反中｣可能抵擋不了｢在野聯盟｣，然而稱得哥心違嫂意，｢綠盟｣豈會原諒他的出爾反爾？因此反彈聲也此起彼落，從｢台獨金孫｣罵到｢台獨敗家子｣，還說他是｢Lie Cheater｣，別擔心！賴清德會變，拖過大選，他又變成另外一個人。

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