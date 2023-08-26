高調的陳水扁家人！假釋犯竟然開著豪華法拉利闖禍，觀感實在是太差了！

陳水扁的女婿趙建銘，在服獄期間坐爽監，准他到外獄監去自由自在，原本刑期應該3年多，竟然一年半就獲得假釋，這種種都說明了他們是特權家族，那麼在享有特權後，是否應該更低調一點？難道不知道，假釋犯要謙卑面對社會，要以贖罪心情面對人民！

一個健康的陳水扁，犯了滔天大罪，應該在監獄中反省懺悔，卻因特權獲得保外就醫，也應低調面對台灣社會，但這位老兄竟高調的公開參與政治活動，公開在電台擔任節目主持人，其挑戰法律的狂妄態度，視台灣司法為糞土的姿態，叫人是可忍孰不可忍？

陳水扁的妻子吳淑貞，在法律訴訟中應岀庭應訊，但因病情又獲特殊待遇，在家安適的養病。

陳家親家公趙校長，也因罪名確定而入獄，卻能獲得特許至外獄監，一半刑期就獲得假釋。

這個陳家罪犯集團，在蔡英文的司法改革浪潮中，逆勢享受特權，竟然不知低調的羞愧過活，還高調的駕法拉利名車，消遙的奔馳在台灣社會中，真教人看不下去！

一個不講公平正義的政權及其政黨，竟還能護得民調的支持，而摧毀司法的公信的惡例，竟然獲得國家高層的包庇，在在說明台灣已是刀郎悲愴歌聲中的「羅剎海市」！

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