《山道猴子的一生》席捲台灣，其穿透力如此猛烈，關鍵在於它活生生演繹真實世界中，人們是如何自欺欺人，打著「莫忘初衷」之名，卻盡幹些違背初衷之事，最終結局就是白忙一場，夢想成空。或許，有志角逐2024的在野領袖，在「喝咖啡」之前，都應先認真看完這部醒世警鐘。

近來民調顯示，總統大選支持度出現變化，郭台銘聲勢依然墊底，侯友宜逆勢領先柯文哲；只是，即便侯終於擺脫老三的處境，與柯的支持度實則為「半斤八兩」，同樣不理想，與賴存在10個百分點以上的差距。

在賴清德穩占3成5支持度的基礎上，無論是三咖督或四咖督均屬在野必敗的格局。可惜的是，侯、柯、郭都認定民進黨貪汙腐敗，必須下架；更相信務實的台獨工作者無法帶來和平，奢談保衛中華民國。但知道歸知道，實際行動又是怎麼一回事？

我們看見南投議長何勝豐、彰化議長謝典林、苗栗前縣長徐耀昌接連退黨，背後有何牛鬼蛇神的力量運作，大家心知肚明；有人雖以「三隻小豬」暗示彼此是同生共死的兄弟，同時間卻霸王硬上弓，掛起自己與國民黨立委參選人的合成看板，既要挖牆腳，更想對外製造藍營內鬨亂象，以謀取分裂紅利。

本該同心戮力，如今卻連約喝一杯咖啡都得隔空喊話、互測心意。站在「保衛中華民國」的初衷面前，他們都是思想的巨人、行動的侏儒。

從《山道猴子的一生》，讓我們重新審視內心初衷與外在行動，是否正在背道而馳。在野如果繼續像影片主角，所為盡在違背初衷，企圖取巧逆向超車，結果注定車毀人亡，讓下架民進黨變成下架自己。