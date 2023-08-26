在南非舉行的金磚國家峰會決定，是2024年1月1日起，有請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯酋6個國家成為BRICS+的新成員。

這次由南非擔任輪值主席的金磚國家機制第15屆會議，還未登場，即轟動武林。首先，南非廣發70多張英雄帖，邀請了除南非外所有非洲54國參加，另外還有許多未受邀請的發展中國家主動希望參加，其次，本次會議兩大主題，除討論「去美元化」議題外，還要決定如何「擴容」，即增加新成員。據了解全球有40多個國家有興趣加入，其中23個正式提出了申請。如今會議結束，接納了6個新成員。

金磚這個機制的誕生極其偶然，但其後的發展與壯大卻又是一連串的必然。2001年高盛經濟學家歐尼爾在為國際投資家推薦投資對象時，看好並建議的中國、俄羅斯、印度及巴西這4個高潛力的發展中國家，並以4國英文名字的第一個字母排列成了BRIC，發音成了英語中的磚塊，「金磚」一詞即不脛而走。

數年後，果如歐尼爾預測，4國表現愈來愈好， 2009年，這4國乃決定假戲真作，正式成立的「BRIC」組織，次年，又在中國提議下，考量到各大洲的代表與平衡，邀請了非洲最大國南非加入，成了「BRICS」。必須看到，這5個成員都是發展中國家， 此一組合及其在日後的發展與壯大，折射的正是上世紀以來全球化發展形勢下的必然。

上世紀二戰結束後開始，迄今為止的全球化，雖然給全球帶來快速的經濟增長，但這個以美式資本主義為核心的全球化，發展之後必然的結果就是各國因競爭條件差異而導致的貧富差距擴大，富國愈富，貧國愈貧。巧合的是一眾富國如美、日、歐、加等多在北半球，窮國如一眾拉美及非洲國家多散布於南半球，於是就形成了經濟發展學中著名的「南北問題」。

南北問題雖早已出現，但從未改善，甚至還愈形惡化，主因之一是沒有話語權。G7或OECD清一色是發達國家，很長一段時間，國際政經大事G7元首一聚頭說了算；後來雖有APEC、G20等組織，但發展中國家也多是配角，國微言輕，以致不但全球貧富差距愈來愈大，各種資源掠奪、氣候變化、金融剝削等讓弱國受盡強國欺凌的問題也愈來愈嚴重，對全球幾乎所有發展中國家而言，共同的感受或委屈就是：「天下苦美久矣！」

在這樣的背景下，「BRIC」橫空出世了，且似乎有意無意地形成了一種定位於「發展中國家」的默契；更關鍵的是其中的中國，不但從來且堅持自我定位為「發展中國家」，而中國的GDP，又把G7這個發達國家俱樂部，除了美國之外的其他G6全輾壓了下去，這如何能不讓憋屈已久的全球發展中國家翹首以望，等了15年，終於等到了「擴容」，哪能不蜂擁申請加入呢。

「BRICS+」的出現與發展，無疑將對全球權力格局產生深遠巨大的影響。對中國的全球戰略而言，特別是從針對中美世紀大博弈的角度看，無疑也是毛澤東兵法「鄉村包圍城市」的一次靈活運用；至於從人類歷史進程的角度看，或者可視為是一個另類的全球版「南北戰爭」吧。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）