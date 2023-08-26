最近綠能議題遭到在野陣營猛攻，其中民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟，因擔任雲豹能源等17家公司董座，遭國民黨與民眾黨指控為「大發綠能財」，連帶賴品妤也身陷危機，這不僅讓賴勁麟宣布辭去董座，賴品妤也與媒體爆發「摔倒」衝突。

能源發展是台灣主要政治分歧之一，藍、白質疑民進黨綠能政策、砲打賴勁麟、劍指賴品妤都很正常，但從政治攻防角度來看，其實有更深的政治企圖，就是直掐民進黨的派系矛盾。

民進黨的政治文化就是派系之間的合縱聯合，但在新潮流透過執政資源的經營手法下，派系發展已有很大的質變。新潮流已不滿足於黨政等政治職位的需求，而是往非政治的商業領域發展；而許多商業領域，其實都需要與政府溝通協調，甚至是需要政府許可的特許行業。

而在民進黨中央與部分地方政府執政的優勢下，新潮流自然可以透過政治關係，支援派系成員投入商業事業，如此一來，一方面不但不需要擔心成員的生計問題；另外一方面，也可以為派系發展募集政治資金以備選戰需求，綠能產業只是其中一角。這就是賴勁麟、陳啟昱與李退之等新潮流成員退下公職之後的絕佳去處，而新潮流透過政商網絡的壯大，也讓其他派系相當吃味。

在蔡英文兩任總統屆滿、賴清德爭取接手之後，賴清德本身已是新潮流成員，而賴清德在黨中央及競選總部的要角們，也大多是新潮流成員；包括賴清德身邊的第一圈許立民、潘孟安及陳金德都是新潮流，若按照目前這樣的走向，未來如果賴清德真當選總統，新潮流肯定要把新政府的重要崗位「全碗捧去」，自然觸動其他派系敏感神經。

然而選舉在即，大家為了內部團結只能敢怒不敢言。最好的抗議方式，就是在新系成員受到攻擊時作壁上觀，這就是為何賴品妤深陷泥濘，其他派系卻縮手不管的關鍵原因。其他派系的冷漠，其實也正中藍白陣營的下懷。

對藍、白陣營來說，砲打賴勁麟與賴品妤等新系成員，不但可重傷民進黨綠能政策形象，還可勾起民進黨的派系矛盾。可以預料，這次對賴品妤家族開砲只是練兵而已，新潮流成員相關企業如此之多，未來選舉期間不愁有更多議題可打。

但不可諱言的是，這次在野黨進攻綠能議題，也凸顯對議題研究的不足，只能打短線。事實上，光是綠能議題中的饋線問題，就值得深入研究其中的政商關係，也才可以真正打到痛點，結果藍、白陣營選擇了多間公司董事、高薪報酬來打，這其實是膚淺的表面問題，著實凸顯了監督無力的毛病。這或許也是沒有特定政治立場的選民不願投給藍、白的主因之一。

（作者為自由撰稿者）