賴清德過境美國後，來自中國大陸的反制效應正開始浮現。不論是8月19日起大陸東部戰區在台灣周邊海空範圍進行的聯合戰備警巡和其意欲塑造的「全向圍島進逼之勢」；還是大陸商務部在8月17日宣布將依據大陸對台的貿易壁壘調查結論，研究是否要「中止」或「部分中止」ECFA框架下給予臺灣產品的關稅優惠，顯見大陸拿出經濟與安全的文武兩手向台灣投送資訊，希望台灣社會在大選之際慎重審酌路線的意圖並不隱諱，甚至頗為昭彰。

但值得推敲的是，近日以來的幾份民調顯示，民調暫時居首的賴清德領先幅度似有擴大趨勢；原本合計起來，支持度穩定大於賴清德的在野各候選人，如今卻呈現侯友宜、柯文哲支持度合計，僅能勉強打平甚至稍有落後賴清德的局面。

究其原因，包括中間和非綠選民對在野陣營遲遲無法整合、仍在勾心鬥角的失望。但歸根結底來說，恐怕仍是多數選民認為，在野陣營的多位候選人，迄今仍無法在兩岸關係上，拿出立論鮮明、和民進黨存在截然區隔的選項，供民意做出有意義的區別選擇。

不論是侯友宜面對「九二共識」不思闡揚，只聲言自己是被動「接受」的扭捏；還是柯文哲聲稱自己不清楚九二共識內涵，要等自己「當選之後，才要跟大陸去釐清定義」的含混，都無助於擔憂兵兇戰危的選民，真正凝聚出一股「下架民進黨」的團結力道。

雖然在今年的選舉中，舉凡居住正義、能源困境、用路安全等民生和內政議題，都獲得比以往明顯較高的討論熱度。但總統大選，最根本的還是要拿出不同陣營間在兩岸、外交和國安戰略思維上的不同思考架構和具體策略，最後供選民來抉擇。如果連自己的選項都呈現不清楚、或刻意說得模糊，也無怪乎侯友宜或是柯文哲，乃至於遲遲「拉弓不放箭」的郭台銘，迄今未有一人能夠展現出統合整個非綠板塊的氣勢。

其實要跨出正視大陸帶來的挑戰和機遇，全面重振兩岸關係，維護亞太和平這一步，在眼下並沒有那麼艱難。從大勢看，不論是9月要在印度新德里舉辦的G20峰會，還是11月將在美國舊金山舉行的APEC峰會，都提供了拜登和習近平舉行雙邊見面的潛在機會。拜登在日前與日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅會面的大衛營美日韓峰會記者會上，也親自表態期待與習近平在今秋會面，以跟進兩人在印尼G20峇裡島上舉行峰會後的工作進展。

從這個角度來看，確保台海問題在敏感的大選年，不至於再像裴洛西風波時那樣翻峽倒海，打亂中國大陸和美國之間包括軍事高層對話尚未恢復、戰略互信仍待修補、外資入陸水位劇烈下滑等一系列問題的解決進程，應符合華盛頓和北京決策層共同的期望和利益。台灣的總統候選人順勢為之，並不突兀。

而在兩岸關係層次中，從去年縣市長大選民進黨敗選至今，希望終結民進黨長期執政、促成政黨再輪替的民意一直超過半數。這不但說明了台灣主流民意對民進黨執政7年多的逐步腐化深感失望，更擔心台灣重蹈烏克蘭般在強權角力夾縫中率先付出最深重代價的命運。

在民意備感焦慮和徬徨的當口，通過指標性的大動作，主張重振兩岸各種型態的交流，向世人證明台海風波驟起的「危險指數」正在下降，是總統參選人應該扛起的責任。

而在恢復交流和重振對話的基礎上，非綠的候選人更應該拿出一套具有高度的維護台海「永久和平」的主張及呼籲，使兩岸政策超越種種名詞之間的考證推敲，一舉直抵人心最深層次的憂思和渴望。

在柯文哲、賴清德、侯友宜等人，紛紛汲汲營營於訪美，或正規畫赴美旅途之際，有沒有參選人能夠對赴陸出擊抱有自信心，敢於在大陸面前代表不認同民進黨路線的過半數台灣選民，說出人們對兩岸關係下一階段的立場、期盼和態度？並以此讓選民有機會檢證大陸對這些主張的反應？這或許應成為台灣政壇思考的話題。

（作者為資深媒體人）