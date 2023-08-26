選舉季節到了，民意調查顯示，近6成民眾希望換黨執政，其中關鍵因素是兩岸關係被搞得一塌糊塗。面對大陸持續加大對台設限範圍與事項，民進黨緊張了，假裝也要開放，其實都是假動作，目的是騙取選票。

假開放真阻擋 只是騙選票

陸委會日前發布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流的相關「規畫」，開放幅度極為有限，且處處設防，引來大陸國台辦以長篇幅書面回應，不但未正面表態是否跟進開放大陸團客赴台，更多著墨在批判陸委會開放規畫中的各種禁限措施，批評是名「放」實「擋」；對於陸委會把台團客赴陸與陸團客赴台掛勾，強調「對等原則」，國台辦則批評是甩鍋卸責的藉口。

尤其可議的是這個「規畫」沒有明確的實施日期，名為「恢復」實則拒不解禁，名為「放寬」實則對兩岸交流施加更嚴苛的限制，完全是民進黨當局自己在「畫餅」。這樣的回應其來有自，其中對台灣民眾到大陸團隊遊的限控前所未有，對台灣旅遊行業的管制前所未有，對台灣企業邀請大陸人員赴台從事會展和商務交流的限制也前所未有。除此之外，還要求以「對等原則」控制兩岸旅遊人數，又要求台灣的旅遊公協會建立赴大陸旅遊人次調控機制，顯示民進黨政府為阻擋限制兩岸正常交流絞盡腦汁，已到無所不用其極的地步，罔顧疫情過後，民眾期盼兩岸關係重回和平發展正軌的願望，反而阻擋兩岸旅遊和雙向交流正常發展。

由於民進黨處處違逆兩岸關係恢復常態，因此大陸對台政策隨之調整，對民進黨政府表現出明顯的針對性，意在使民眾認清只要民進黨繼續走向實質台獨目標，兩岸關係只會更壞。最近的一個明顯事例是，大陸當局宣布恢復旅行社國外團體旅遊業務，包括日、韓、美、英、德、澳洲等78國，但原來旅客超多的台灣不在其內。原因何在？旅遊業者普遍認為，政府不願釋出善意，對兩岸人員交流嚴格設限，所以對岸不讓陸客過來。行政院承受壓力，表示正打算恢復第三地陸客來台觀光，預計每年8到9萬人。這只是大門開一小縫，鮮有善意可言，陸方當然不予理會，或許還認為這只是蔡政府在芒果禁止輸陸之後，及ECFA可能中止之前的壓力下，進行的政治遊戲。

在民進黨執政之下，兩岸關係持續惡化，最近 為反制賴清德出訪過境美國，中國大陸舉行東部戰區軍演，並透露對台進行貿易壁壘研究初步發現台對陸貿易限制措施違反世貿規則，有可能中止ECFA，還禁止台灣芒果銷往大陸。兩岸緊張關係升高，蔡政府除了譴責大陸軍演造成區域不安企圖介入選舉之外，同時展開大內宣。

選民共同願望 下架民進黨

民進黨的算計只有選票，中國大陸近日禁止台灣芒果輸陸，相關農民損失慘重，民進黨輕鬆以對，反正有例可循，兩年前大陸一度禁止台灣的鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、柑橘類、石斑魚、午仔魚、魷魚及金門高粱等食品輸入，文心蘭、蝴蝶蘭切花也大幅設限，民進黨政府一籌莫展，只會補貼農漁民，同時借題發揮，拿來操作反中、仇中、抗中。民進黨對於陸方諸多已經禁止輸入及正在部署的設限事項，既無對策也不在意業者損失，但擔憂選票減少，所以不得不言不由衷的講一些場面話。

不能否認，陸方對於台灣的任何一項設限或是禁止措施，都會對相關業者及台灣創匯造成損害，只是民進黨不當一回事，反而把責任一股腦兒推給對岸，欠缺執政者該有的職分與擔當。當然，大陸近期的對台諸多設限，主要是給民進黨政府一些教訓，只要民進黨反中、謀獨的政策方向不變，將不會歇止，萬一民進黨明年繼續執政，對立性措施甚至可能更加嚴厲。

然而，開放觀光有利民生，更有助推動兩岸和平，但蔡政府卻拿來當作選舉的籌碼。於今釜底抽薪之計只有一條，就是下架民進黨，這是多數選民的共同願望，也是台灣自救之道，希望在野各方捐棄己利考慮，齊心攜手一同促成。