台灣的民主走了30年，從當初的「亞洲經濟奇蹟」，走到今天的「世界火藥彈庫」，實在令人感到心酸與悲涼。這也印證了美國第二任總統約翰亞當斯所說的：「民主永遠不會長久，它很快就會消耗、虛脫並謀殺自己。」（Democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself.）

台灣有許多人以為能夠自由投票，就是民主最大的驕傲。殊不知把民主簡化成投票，是對民主最大的誤解。但是很可惜，這是很多人在引用台灣驕傲的民主成就時，所唯一能夠說嘴的高潮。

民主必須依賴3個重要的元素：理性的思考，高尚的美德，與善良的品格。而當這一切都不存在的時候，民主只會成為一個濫權貪腐的合法工具。

以台灣的民主為例，本土化的教改利用宗教式的狹隘史觀，封閉了人民的理性思考；黑金的勾結利用無良的政商上下其手，玷污了社會的高尚美德；意識形態的仇恨操作利用操控媒體與網路霸凌，摧毀了人性的善良品格。

在這種基礎下所建立的民主，執政黨用國家的納稅錢養一堆人洗人民的腦，說到底，就只是愚人的一場飢餓遊戲，富的永遠是當權者，窮的永遠是老百姓。

因此對於那些還相信「民主制度」是最高尚的文明價值的朋友們，我想提醒他們，歷史上有數不清的獨裁政權，都是透過合法的民主程序產生的。利比亞、敘利亞、伊拉克、伊朗、阿富汗、葉門、剛果、哥倫比亞、加納、委內瑞拉、烏干達，還有德國納粹，隨隨便便信手拈來，都是血淋淋的例子。

大家也不該忘記，希特勒就是靠多數民主選票選上的。當選以後，希特勒也並沒有一開始直接用槍枝支配權利，他只是藉著修法，賦予自己越來越多的權利，再將所有經濟的問題，歸咎給猶太人，用仇恨凝聚了德國人民冀望再次強大的意志。最後控制媒體成為國家機器，讓所有的反對黨都屈服，將德國的民主變成了專制政權。

如果把「猶太人」換成了「中國人」，這樣的場景，不就是蔡英文執政7年來活生生的寫照嗎？因此，現在的病態民主絕對不是台灣的答案，健全不濫權的民主，才是台灣的解藥。

什麼是健全的民主？一個健全的民主必須能夠被制衡，而且具有強大的防弊機制，特別是在教育，媒體，司法這3個領域。

我如果是台灣的領導人，我第一件要做的事情就是設置獨立的「政治倫理廉政署」，直接監督起訴任何政黨對教育、媒體、司法的不當滲透與勾結。如果做不到這一點，所有的民主都是假象。因為沒有中立客觀，公平正義的教育，媒體，跟司法，民主只是人肉拍賣場上一件可憐的貨品。

在教育上，我會注重品格教育與基礎科研，強調立足台灣與國際接軌，屏除一切不必要的思想枷鎖與意識洗腦，恢復技職教育、公民教育、與大學精英化。我堅決相信「並非人人都需要進大學」，一技在身，懂得做人做事的道理，遠遠勝過一張無用的文憑。

在媒體上，台灣的媒體「腰桿軟弱」，「有量無質」，「立場分歧」，一旦政府用公權力與廣告標案介入，立馬會成為政治鬥爭與造謠抹黑的工具。我會訂立「媒體倫理規範」，以重賞重罰，雙管齊下的嚴格監督，引導媒體走向自律、公開、公平的平衡報導。

在司法上，我會捍衛司法獨立，訂立「妨礙司法公正罪」，特別是針對檢察官司法官不公不義的縱放、起訴、與判決，我會在這個法條之下，設立嚴厲清楚的罰責與罪刑，杜絕東廠的政治辦案與惡吏的欺貧縱富。

在經濟上，我會採取完全開放務實的自由資本主義，以興利致富作為首要目標。在這一點，我完全相信人性中追求「最佳經濟利益化」的智慧與動機，讓政治考量與經濟活動盡可能完全脫鉤。

在兩岸關係與國際外交上，我會加速與大陸的交流與合作，在經濟上互蒙其利，在政治上擱置爭議，我會維持美日友好，但在維持國家利益與保護人民的大原則底下，絕對不會讓兩國對台灣予取予求。

我也會將選舉制度做一番重大的改革，包括：嚴格規定競選公職的資格以篩選符合標準的候選人；嚴禁政治獻金，由政府提供等值的「選前補助款」（取消選後補助款）給每一位合格的候選人；限定選舉經費開銷的上限使選舉活動簡化；將選舉周期由4年改為6年以配合經濟的發展周期；廢除不分區立委席次與制定立委任期限制；以及將人民投票定為公民的強制責任。

雖然這都是書生之見，但是面對台灣民主的困境，我唯一能做的就是升起微小的帆，期盼她能繼續安穩行駛百年。因為，如果民主帶給我們的是貧窮與仇恨，那麼這樣的民主只會把我們帶向覆沒與滅亡。

而對於那些成天只會批評大陸，仇恨中國的人，我最後只想這樣說：你如果只會靠否定別人來肯定自己，那有什麼出息呢？與其花那麼多時間來數落中國的不好，為何不多花一點精力，來打造自己的好呢？別人的制度如何，我們不用加以置喙。華山比武，我只在乎我的武藝能不能打贏你，至於你用什麼招式，使什麼劍法，如果不能擊敗你，我徒然說嘴譏笑又有何益，不過是自取其辱而已！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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