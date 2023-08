台灣的民主走了30年,從當初的「亞洲經濟奇蹟」,走到今天的「世界火藥彈庫」,實在令人感到心酸與悲涼。這也印證了美國第二任總統約翰亞當斯所說的:「民主永遠不會長久,它很快就會消耗、虛脫並謀殺自己。」(Democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself.)

台灣有許多人以為能夠自由投票,就是民主最大的驕傲。殊不知把民主簡化成投票,是對民主最大的誤解。但是很可惜,這是很多人在引用台灣驕傲的民主成就時,所唯一能夠說嘴的高潮。

民主必須依賴3個重要的元素:理性的思考,高尚的美德,與善良的品格。而當這一切都不存在的時候,民主只會成為一個濫權貪腐的合法工具。

以台灣的民主為例,本土化的教改利用宗教式的狹隘史觀,封閉了人民的理性思考;黑金的勾結利用無良的政商上下其手,玷污了社會的高尚美德;意識形態的仇恨操作利用操控媒體與網路霸凌,摧毀了人性的善良品格。

在這種基礎下所建立的民主,執政黨用國家的納稅錢養一堆人洗人民的腦,說到底,就只是愚人的一場飢餓遊戲,富的永遠是當權者,窮的永遠是老百姓。

因此對於那些還相信「民主制度」是最高尚的文明價值的朋友們,我想提醒他們,歷史上有數不清的獨裁政權,都是透過合法的民主程序產生的。利比亞、敘利亞、伊拉克、伊朗、阿富汗、葉門、剛果、哥倫比亞、加納、委內瑞拉、烏干達,還有德國納粹,隨隨便便信手拈來,都是血淋淋的例子。

大家也不該忘記,希特勒就是靠多數民主選票選上的。當選以後,希特勒也並沒有一開始直接用槍枝支配權利,他只是藉著修法,賦予自己越來越多的權利,再將所有經濟的問題,歸咎給猶太人,用仇恨凝聚了德國人民冀望再次強大的意志。最後控制媒體成為國家機器,讓所有的反對黨都屈服,將德國的民主變成了專制政權。

如果把「猶太人」換成了「中國人」,這樣的場景,不就是蔡英文執政7年來活生生的寫照嗎?因此,現在的病態民主絕對不是台灣的答案,健全不濫權的民主,才是台灣的解藥。

什麼是健全的民主?一個健全的民主必須能夠被制衡,而且具有強大的防弊機制,特別是在教育,媒體,司法這3個領域。

我如果是台灣的領導人,我第一件要做的事情就是設置獨立的「政治倫理廉政署」,直接監督起訴任何政黨對教育、媒體、司法的不當滲透與勾結。如果做不到這一點,所有的民主都是假象。因為沒有中立客觀,公平正義的教育,媒體,跟司法,民主只是人肉拍賣場上一件可憐的貨品。

在教育上,我會注重品格教育與基礎科研,強調立足台灣與國際接軌,屏除一切不必要的思想枷鎖與意識洗腦,恢復技職教育、公民教育、與大學精英化。我堅決相信「並非人人都需要進大學」,一技在身,懂得做人做事的道理,遠遠勝過一張無用的文憑。

在媒體上,台灣的媒體「腰桿軟弱」,「有量無質」,「立場分歧」,一旦政府用公權力與廣告標案介入,立馬會成為政治鬥爭與造謠抹黑的工具。我會訂立「媒體倫理規範」,以重賞重罰,雙管齊下的嚴格監督,引導媒體走向自律、公開、公平的平衡報導。

在司法上,我會捍衛司法獨立,訂立「妨礙司法公正罪」,特別是針對檢察官司法官不公不義的縱放、起訴、與判決,我會在這個法條之下,設立嚴厲清楚的罰責與罪刑,杜絕東廠的政治辦案與惡吏的欺貧縱富。

在經濟上,我會採取完全開放務實的自由資本主義,以興利致富作為首要目標。在這一點,我完全相信人性中追求「最佳經濟利益化」的智慧與動機,讓政治考量與經濟活動盡可能完全脫鉤。

在兩岸關係與國際外交上,我會加速與大陸的交流與合作,在經濟上互蒙其利,在政治上擱置爭議,我會維持美日友好,但在維持國家利益與保護人民的大原則底下,絕對不會讓兩國對台灣予取予求。

我也會將選舉制度做一番重大的改革,包括:嚴格規定競選公職的資格以篩選符合標準的候選人;嚴禁政治獻金,由政府提供等值的「選前補助款」(取消選後補助款)給每一位合格的候選人;限定選舉經費開銷的上限使選舉活動簡化;將選舉周期由4年改為6年以配合經濟的發展周期;廢除不分區立委席次與制定立委任期限制;以及將人民投票定為公民的強制責任。

雖然這都是書生之見,但是面對台灣民主的困境,我唯一能做的就是升起微小的帆,期盼她能繼續安穩行駛百年。因為,如果民主帶給我們的是貧窮與仇恨,那麼這樣的民主只會把我們帶向覆沒與滅亡。

而對於那些成天只會批評大陸,仇恨中國的人,我最後只想這樣說:你如果只會靠否定別人來肯定自己,那有什麼出息呢?與其花那麼多時間來數落中國的不好,為何不多花一點精力,來打造自己的好呢?別人的制度如何,我們不用加以置喙。華山比武,我只在乎我的武藝能不能打贏你,至於你用什麼招式,使什麼劍法,如果不能擊敗你,我徒然說嘴譏笑又有何益,不過是自取其辱而已!

(作者為美國伊利諾芝加哥大學教授)

