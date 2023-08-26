大陸2023年上半年「網紅城市」榜單出爐，淄博、西安、上海、成都、重慶等城市上榜。淄博因燒烤成為上半年大陸最受矚目的城市，西安則因暑期文博旅遊熱以及近期熱映動畫影片《長安三萬里》而成為第二名，這個榜單反映了大陸城市的文化魅力，台灣年輕人透過網路連結，同樣深受感染，心嚮往之。

大陸打造城市品牌

過去台灣人去大陸，多數城市仍在野蠻成長，賺到了錢但卻犧牲了生活品質，即便是北京與上海，生活便利也難與台北相比。如今卻是大不相同，除了北上廣深一線城市，連二三線城市也發展起來，在經濟成長之外，各地獨特的城市文化也在抖音等社群網路媒體傳播開來，並且也吸引著台灣年輕人。比方說，在網路影片裡看到加油站蓋在大樓的屋頂上，台灣年輕人能輕易判斷肯定是在魔幻3D城市重慶。台青「西進」大陸，無論是旅行、求學，還是就業、創業，看中的不僅僅是優惠政策，城市魅力以及生活品質也是重要的考量因素。

無論是為吸引遊客，還是從吸引人才的角度，大陸不少城市開始意識到，除了祭出優惠政策，應在軟實力下功夫。過去20年，大陸都市化率從32%提升至64%，現在城市發展進入新階段，不再一味追求擴大規模，而是轉向提升城市文化與生活品質，並且將尋找自己的獨特吸引力、打造「城市品牌」作為新的城市發展目標。

例如，有「電商之城」之稱的杭州，努力營造寬鬆的經商環境，有「娛樂之都」稱號的長沙則強調活躍的創意氛圍，各自吸引不同行業的有志青年。還有不少城市推動建設「動漫小鎮」、「設計小鎮」等，不僅為產業提供空間，為年輕人提供發展平台，也為城市提升活力。

再如深圳，這座改革開放之後從零開始新興發展起來的城市，將自己定位為「創新之城」、「奮鬥之城」，以之作為「深圳精神」推而廣之，因為發展是青年的首要需求，充滿經濟活力的城市對年輕人最有吸引力。在深圳打拚多年的台青紀偉祥，今年打算把台灣的創業團隊帶到深圳，專攻聚氨酯、碳纖維等新材料的開發，他認為深圳的舞台很大，從事任何行業都是在和全球最強的公司競爭。拚搏奮鬥的「深圳精神」讓深圳擁有最有活力的創業氛圍，不斷升級的產業，包括人工智慧、生物醫藥、新能源等行業都處在世界前沿，年輕人發展空間巨大。

戰爭籠罩青年離台

大陸學者指出：「微觀個體的感受是『生活在城市』還是『活在城市』決定了人的流向。包容性、多元化、人氣旺的城市將擁有更強的全球競爭力。」如果一個城市能夠提供豐富多采的生活，那麼它對於人才也是極具吸引力的，尤其大陸地域廣大，形成了千姿百態、不拘一格的各種城市樣貌：北京的古都風貌、重慶的魔幻地形、青島的海灘啤酒、成都的火鍋麻將……這些獨特的「差異要素」都是城市的無形資產。

大陸城市生機勃勃、五光十色，對台灣年輕人有著致命的吸引力。老一輩常常提起過去拎個皮箱就出外艱苦創業的故事，指責年輕人「草莓族」不能吃苦，然而時代真的變了，有一座城市，魚和熊掌可以兼得，既可以拚事業又能享受生活，甚至能夠親身創造新的文化潮流，為何不前往呢？套句時下的一句流行語：「小孩子才做選擇，我全都要。」面對這樣的吸引力，恐怕不是高喊民主就能阻擋年輕人的西進腳步。

少子化趨勢下，兩岸城市都希望招攬年輕人。台灣城市各有特色，城市治理更勝一籌，陸客自由行若能恢復，台北在「網紅城市」榜上應有名。可惜兩岸關係惡劣，連帶失去了很多機會，國家前途曖昧不明，台海籠罩在戰爭氛圍中，難怪年輕人想離開。如何留住年輕人？2024大選如何吸引年輕人選票，應該開出怎樣的選舉支票？其重要性不言而喻。