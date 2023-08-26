離總統大選只剩不到5個月，據各家民調的趨勢來看，賴清德持續居高不下，遠遠甩開其他幾位，而且呈向上爬升的走勢；其他3人，無論是三腳督、四腳督，互有起伏，但都明顯無法單獨與賴清德抗衡，而且照這趨勢來看，即便未來3人拋棄成見，和衷共濟，加起來的分量，也漸漸難以與賴清德比敵，而時間拖得越長，越顯示出「西瓜效應」，不但總統大位非賴清德莫屬，恐怕將會連帶影響到立委席次，民進黨仍然可能一黨單獨過半，眾人早已詬病已久的民進黨專政、貪腐亂象，勢將無休無止地延續下去，使台灣淪為民進黨一黨的禁臠。

這是個團結一致的民進黨碾壓分崩離析的在野黨的危局，整個社會人心遑惑難安，既雅不願讓民進黨獨霸政壇，卻又心絀力乏、無計可施，上焉者揮魯陽之戈，猶冀一試，卻也知道希望渺茫；中焉者灰心喪志、隨波浮沉，認命順受；而下焉者更是轉向於偏激，竟將厚望寄託於對岸，意欲簞食壺漿以迎「王師」。對台灣而言，這不僅是個「危局」，將導致台灣必然面臨難以避免的兵連禍結的戰爭；更是個「詭局」，將一舉使台灣已實施數十年的民主制度，毀於一旦。

如果景況不變，對在野黨來說，就註定是個「死局」，勝負之分，既已如此明顯，未來國民黨必將四分五裂，再也無法回復泱泱大黨的地位；民眾黨欲振乏力，無法突破瓶頸，充其量只能當聊備一格的小黨；至於郭台銘，也必然聲與名俱滅，成為千夫所指的「戰犯」。

在野黨各有盤算，無非都將希望寄託於總統大選的「勝選」上，而且很可能都自認是「捨我其誰」的，因此爭之攘之，就是想壓倒對方。其實，他們只是心存僥倖而已，鐵錚錚、冷冰冰的現實明擺在眼前，是容不得有任何僥倖的。這點，不但眾所周知，而且我想他們也應該心知肚明。

目前民進黨採取的總統選戰策略，就是「打二冷三」，柯、侯、郭，誰的聲勢起來，就壓制誰，不讓二、三之間的差距拉大，以免發生極端的「棄保」效應。事實上，在野的3人，也都是作「棄保」的盤算的，但「棄保」無論如何都無法「棄」得乾乾淨淨，尤其是在賴清德民調幾乎碾壓過其他三人的總和下，再如何「棄保」，都不會有任何成效。

就在野的非綠勢力來說，其實只有「三合一」，三方共同協商出一組堅強的人馬，才有機會「下架民進黨」，其實，這也是非綠陣線的共同期盼，就是連草莽網紅館長陳之漢都看得出來，因此以「跪求」作呼籲，我不相信社會賢達人士如此之多、見識如此之廣，會窺探不出其中的道理。

事實上，在我所接觸的圈子中，多數都是對2024選情憂心忡忡，也對局勢觀察得十分透闢的，更知道離散的在野黨，如果不能同心協力，2024的戰局，絕對註定是要以失敗告終的，因此早就私下商議，意欲以民間呼籲的方式，推促在野合作的契機。

可惜的是，我們一小群人，最多不過是區區的學者、教授，缺乏重量級的人物領銜，因此儘管連宣言都已草就，卻遲遲不敢決行，遷延至今，匆匆已是半年之久，而情勢越發危急，如若再不劍及履及，恐怕就只能眼睜睜看著貪腐的民進黨政權，一黨獨大、專政霸道，繼續荼毒全台的老百姓了。

柯、侯、郭三人，各個奮勇當先，意欲站在前鋒的位置，帶引老百姓向前邁進，稱英稱雄，當然是勇氣可嘉、精神可許的；但是，如今已經不是過去英雄登高一呼、四方響應的時代了，縱便是英雄，也要順應民意潮流，以民意為依歸，才能作成大事業、建立大功勳。目前有將近6成的民意，是站在非綠的陣線上的，且都不願意再讓民進黨繼續執政，更不願見到在野陣營各持異見、自亂陣腳，這就是潮流，這才是民主。因此，在野的柯、侯、郭也必須認清時勢、潮流所趨，才能符合民意，這是顯而易見的事實。

因此，方今當務之急，就是柯、侯、郭必須和衷共濟，以民意為最高指導原則，相互協調、泯除歧見，共同商訂機制，推出單一的組合，才有可能抗衡民進黨，也才有獲勝的可能。民眾不會在意誰當總統、誰當副總統，或者是誰出任行政院長、誰出任立法院長，這些都是在勝選之後，可以依仿歐洲「聯合政府」的慣例，協調而出的。民眾在意的，也唯一期盼的，就是「下架民進黨」5個大字而已。

其實柯、郭、侯也未嘗不知道時勢之所趨如此，因此，郭台銘已經釋出善意，願意邀約在野黨領袖一起「喝咖啡」，柯文哲雖不喜喝咖啡，也樂意一起「喝果汁」，侯友宜當然也願意欣然赴會。據聞三方的基層幕僚已經開始有了接觸，這一個非常關鍵的契機，「合則成，不成則敗」，目前更迫切需要的是，民間有沒有更大的力量出現，以推促這「三合一」的水到渠成？

我曾將館長陳之漢的「跪求」，比喻為辛亥革命時熊秉坤所開的第一槍，但一槍顯然是不足以豁醒眾人耳目的，必須還有第二槍、第三槍，才能真正展現出龐大的民意力量。陳之漢不過一個小小的網紅，其草莽的風格、粗率的言語，常引發不同的爭議，但「芻蕘之言」，亦頗有可採，至少代表了普羅大眾的呼聲。在台灣社會上，學問廣博、地位崇高，且明道識理的賢達人士，應不在少數，難道就沒有人能像陳之漢般的無畏無懼，勇於表達出相同的看法嗎？「仗義每多屠狗輩」，知識份子、讀書人，就真的連草莽都不如，有負善濟天下的「初心」嗎？

予雖不敏，忝為一個知識份子，是願意站出來開第二槍的，且當成是笨鳥先飛吧。但是，第二槍明顯還是力道不足的，必須還有第三槍、第四槍、第五槍……，乃至槍聲四起。蚊蚋之聲雖小，但卻可匯聚而發雷霆之聲，我倡議非綠陣營發動連署，聚沙成塔，以展現龐大的民間的聲音，推促「三合一」的完成。

（作者為退休大學教授）

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