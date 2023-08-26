中國大陸商務部公布對台貿易壁壘調查初步結果，認定台灣禁止大陸2509項產品進口，違反「世界貿易組織」（WTO）相關規定，存在貿易壁壘；大陸國台辦也指出，台灣對大陸採取貿易限制措施，違反ECFA相關條款。

對於是否會中止ECFA給予台灣的關稅優惠，大陸商務部表示，「將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施」。不過1個多月前，「重啟服貿」還是熱門話題，如今台灣卻要擔心大陸將中止ECFA，收回惠台措施。

ECFA自2011年生效以來，已為台灣521項工業產品及18項農產品的輸陸，減免了逾2800億元的關稅。ECFA一旦被中止，受損的不只石化、紡織、工具機等早收清單大戶，還會嚴重衝擊台灣整體產業，帶來前所未有的經貿風暴。

民進黨一再強調雞蛋不可放在同一個籃子裡，蔡英文上任時並誇口說，改革的第一步，就是要加強與全球及區域的連結，參與TPP、RCEP等多邊及雙邊經濟合作，並且推動新南向政策，告別過於依賴單一市場。但7年多來，她的成績如何？

蔡政府為新南向政策編列的相關預算超過250億元，砸下重金卻未能如願分散對大陸的貿易。馬政府時期，新南向18國占我國出口比重從18.7%上升到21.2%，蔡政府卻一度下降至17.7％，即使2022年拉回至19.4%，但大陸仍是台灣首要出口地區，比重高達38.8%。敲鑼打鼓大肆宣傳的新南向，可說是一場空。

再看看加入國際經貿組織，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）已分別於2018年12月及2022年1月生效，RCEP因為大陸主導而難以參與，CPTPP雖為日本主導，但在顧及與大陸的政經關係下，台灣也難以靠日本支持而加入。想要加強和全球及區域的經貿連結，就必須先化解兩岸僵局。

民進黨既無法與任何主要貿易國家簽訂自由貿易協定（FTA），面對全球區域經濟整合加速，也是一籌莫展，提不出參與對策。唯一可以拿來說嘴的，只剩與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」；但台美貿易倡議並非FTA，無關稅減讓，除非未來成功簽署雙邊貿易協定(BTA)，否則都是口惠實不至，難以與ECFA的關稅效益相比。

蔡英文過去把ECFA當作「糖衣毒藥」、「喪權辱國的不平等條約」、「台灣有史以來的最大災難」，執政卻不肯廢，如今蔡政府更強調ECFA對兩岸都有利，呼籲大陸坐下來談，十足精神分裂。

2012年雙英辯論ECFA時，蔡英文說，民進黨與國民黨最大不同是「民進黨是走向世界，再跟世界一起走向中國，國民黨是透過中國走向世界」。馬英九當時即質疑，她要如何實現一個「沒有中國大陸的全球化」？民進黨執政7年多來，既無法走向世界，更無法跟著世界走向中國，一事無成，拖累台灣經濟。

ECFA若廢了，連唯一的籃子都沒了，台灣還剩下什麼？只剩無能民進黨所造成的傷害。

（作者為前總統府副祕書長）

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