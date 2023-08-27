第十：去KTV，點歌播到周杰倫、五月天的時候被別人塞話筒。

台灣的音樂，不只是周杰倫和五月天啊！

（網路圖片）

第九：在景區入口等需要刷證件驗證的地方，比檢票口的工作人員更清楚驗票流程。

「台胞證刷不了嗎？試試這個居住證。還是刷不了嗎？那您輸台胞證號試試。」

第八： 在大陸吃到前面標有「台灣風味」的滷肉飯，鹹口的。

吃起來真的很料理包。

（網路圖片）

第七：「等有直航了我就回台灣」，然後等了兩年。

武漢從9月18日開始，也有直航了！

（網路圖片）

第六：景區預約、網上購票時，「選擇證件類型」後面經常沒有港澳台同胞的影子。

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第五：「請輸入您的證件號碼」「請輸入合法的證件號碼！」

台胞證位數不對，居住證830000開頭有時不認。

（網路圖片）

第四：有時候，學生證比居住證好用，居住證比台胞證好用。

畢竟只用看學生證，就可以打折了。

（網路圖片）

第三：和大陸朋友一起進火車站，其他人拿著身份證刷臉、連安檢都過了，你還在人工窗口排隊。

每次都要走人工通道傷不起啊（不過有時候進月台的檢票口、出站口可以刷台胞證）

（網路圖片）

第二：在網上訂酒店時，好不容易看到一家不錯的，點開詳情看到「不接待外賓」。

台灣人為什麼也算「外賓」啊？

（網路圖片）

第一：在網上訂好接待台灣客人的民宿，到達現場後被告知「不好意思，網上是隨便填的，我們這裡不能接待台灣人哈！」

以後還是打電話確認一下吧

（網路圖片）

（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：【一家兩岸】公眾號）