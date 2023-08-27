傳說徐福帶領三千童男童女去了日本，而日本也有傳說徐福率五百童男童女，在日本和歌山縣新宮市）登陸。傳說就是傳說，華夏中國的三皇五帝也是傳說。前文中許多秦始皇祭祀的先祖，實際都是傳說中的三皇五帝中人物，都變成秦始皇故事中的一部分。今假設徐福奉秦始皇之命，帶領三千童男童女去了日本為真，以當時的航海知識及能力，這華夏海上第一位探險大家徐福，如何抵達日本？

古人的動力來源除了兩手兩腳或勳物如馬匹外，就是風力了。故古時的船隻要靠手划腳蹬或風帆外，還要注意洋流的流向，洋流既可增加船行速度，也可使船速變慢；甚至船隻的動力不足時，會使船隻偏離航向或倒退。

筆者年輕時在美國求學，有同學在波士頓的哈佛及麻省理工，前往拜會時，在哈佛大學的販賣部中，買了個頗精緻的地球儀，該儀在其海洋之上，標有全球各地洋流的流向。試看當年徐福要帶三千童男童女渡海赴日本，我們若從今天的地圖上直觀，江蘇省南部和日本九州島在同一緯度線上，因此從江蘇南部港口看準太陽升起的方向直航，就可輕鬆到達日本。但這是現代的事，不是徐福當年可能辦到的。

首先江蘇南部和日本九州島之間橫跨約9個經度，故江蘇南部和日本九州島兩地真實不靠陸地的距離應約為800公里，而當年槳船的速度，尤其是長程長時間划槳，每小時能走5公里就不簡單了，何況依地球儀上洋流方向的標示，這地域的洋流多為南北向，故徐福的船隊若走這航線，最大可能以每天走120公里計，也要七天七夜才可能到達。

徐福的船隊，依以後鄭和下西洋27000人有300艘艦船估算，起碼要有30～50艘大小船隻，何況那時的船隻，不會比一千多年以後明朝的船隻更好，故數量可能更高一些。好了，這是不小的船隊，如何編隊航行，相互間如何通信不會失落，3000多人起碼七天七夜在海上，要生存下去的吃喝拉撒睡等問題如何解決，似乎都說明在那個時代，由江蘇南部直航日本九州島這航路，似不可能存在。假如徐福其人其事存在，他從華夏中國東渡日本，一定採用當年已相當成熟的地文航海技術，大致上就是沿著海岸走，跨過一些近岸的島嶼，逐步向前的方式，這樣吃喝拉撒睡等問題，也可在暫時靠岸登陸時得到解決。據大陸學者的資料，似認同這推判，說徐福東渡日本的行程，大約如下：

一、從山東琅琊山附近的港口出發（即齊、吳海戰地或為今之青島港，公元1945年中華民國海軍軍官學校發祥地），北上成山角（今山東東北角），航程約300公里，有順洋流，中途應靠岸休息一次。

二、成山角西航至芝罘島，航程約120公里。

三、芝罘島赴蓬萊頭（山東半島左尖端），航程約100公里。

四、自蓬萊頭沿渤海灣中廟島群島北上至遼東半島老鐵山，航程約180公里，中途應靠岸休息一次。

五、從遼東半島老鐵山向東北航至鴉綠江口，航程約500公里，沿途有長山群島，或中途休息4～5次。

六、從鴉綠江口沿朝鮮西海岸南下至今南韓西南角，期間約有6個緯度的距離，航程約667公里，沿海岸應休息5～6次。

七、從今南韓西南角東北向南韓南端的釜山，航程約450公里了中途應靠岸休息3～4次。

八、從釜山經巨濟島南下對馬島了，航程約250公里，中途應靠岸休息2～3次，整個朝鮮半島對日本來說，相當於一座陸橋，僅一個對馬海峽之隔而與大陸地區相連。

九、從對馬島到日本九洲，其中若經過壹歧島，航程約150公里，若不停壹歧島直奔九洲，航程約250公里，中途應靠岸休息2次。

十、到九洲後沿九洲北海岸經日本關門海峽進入日本瀨戶內海；關門海峽狹窄處僅寬700公尺，其北面一地稱馬關，就是公元1895年李鴻章赴日本簽訂《馬關條約》，賠款並割讓澎湖、台灣的所在。徐福船隊繼續東行，到大阪灣東側和歌山新宮町熊野灘，這地是今日本第二大城市南西方約100公里頗有水草之地。自到達九洲，沿岸尋找，最後到達和歌山新宮町熊野灘的航程，也已超過6緯度即600～700公里，沿途休息應5次以上。

據日本的傳說資料，徐福是率五百童男童女到達和歌山，也就是說，徐福從離開第一站山東琅琊山附近的港口出發時的三千童男童女，經過中途荒野地休息及到達港口（每次以3～4天計），徐福的船隊離開中土已近半年，若為秦始皇逝世時前後的夏季離開山東，此時到到和歌山的徐福，已是日本的嚴冬，從傳說的人數上看，這約半年及沿途共約3500公里的航程，童男童女沿途死亡、逃亡或脫隊失蹤者約2500人，徐福再想走，也走不動了；和歌山和那裡尚有的水草，就變成徐福的仙山仙藥了。據日本《和歌山縣史蹟名所志》中記：「秦徐福之墓在新宮町，墓前石碑刻徐福墓；相傳昔秦始皇時，徐福率男女500人，攜五穀種子耕作農具等渡至日本，在熊野津登岸，從事耕作，養育兒女，子孫遂為熊野之長，安穩渡日。」本文所稱童男童女沿途死亡、逃亡或脫隊失蹤者約2500人者據此。

上面的敘述，是對傳說中徐福東渡日本一事可能達成的推論，較之由江蘇南端向東直航日本可能多了。就這次航行的艱辛和危險度而言，徐福之東渡日本航行，不輸千年後鄭和之下西洋，亦不輸哥倫布已有向西直行可到中國的海圖背景，哥倫布僅率3艘百噸內船隻及90名海員，發現了所謂新大陸，這片早為華夏先民，經白令海峽入住，或殷商遺民，被周武王驅趕可能遁往，或鄭和七下西洋之時，其第一分遣艦隊司令周聞，第二分遣艦隊司令洪保，第三分遣艦隊司令周滿等，早於西方哥倫布、狄亞士（Bartolomeu Dias，公元1451～1500年）等約80多年前，就探測了所有新舊大陸地域，測繒世界地圖，後為西歐航海界所用。我們試看西安始皇帝陵埋藏物的部份出土，就被其宏偉氣魄所震撼，那徐福東渡的可能性就更為可能了。

徐福東渡，有其人其事應為真，否則以始皇帝之尊，何可能被這位方士忽悠，而願發三千童男童女，助其尋找仙山仙藥，是徐福廣博的知識與見聞，讓這位帝王折服。始皇帝有很不錯的知識水平，當年秦國繁盛，許多知識份子前往秦國謀求發展，影響到當地人的工作機會，許多謀臣遂縱恿始皇帝下逐客令，一如清朝末季時美國之排華。其時李斯任職秦廷，亦為客卿之一，獨排眾議遞上有名的《諫逐客書》，其書乃雄文一篇，洋洋灑灑近千言，概為：「臣聞吏議逐客，竊以為過矣。…夫物不產於秦，可寶者多；士不產於秦，而願忠者眾。今逐客以資敵國，損民以益讎，內自虛而外樹怨於諸侯，求國無危，不可得也。」始皇帝驚覺，罷逐客令，並升李斯為廷尉，相當於今之大法官。另秦始皇讀到韓國公子韓非所著《孤憤》等文字，嘆說：「唉呀，我若能和這人交往，死何憾焉。」

韓非是荀子的入門弟子，是當年學霸之一。《孤憤》等文字內容，必令始皇帝心戚戚然。《孤憤》內容概為：「智術之士，必遠見而明察，不明察，不能燭私；能法之士，必強毅而勁直，不勁直，不能矯奸。人臣循令而從事，案法而治官，非謂重人也。重人也者，無令而擅為，虧法以利私，耗國以便家，力能得其君，此所為重人也。…智士者遠見而畏於死亡，必不從重人矣；賢士者修廉而羞與奸臣欺其主，必不從重臣矣，…大臣挾愚污之人，上與之欺主，下與之收利侵漁，朋黨比周，相與一口，惑主敗法，以亂士民，使國家危削，主上勞辱，此大罪也。臣有大罪而主弗禁，此大失也。使其主有大失於上，臣有大罪於下，索國之不亡者，不可得也。」

無論古今中外，如《孤憤》中所稱之重臣，在各政府中無所不在，亦為始皇帝必然警覺之處，徐福之能與始皇帝周旋，必具過人神采。另三千童男童女，以部隊編制看已屬一個師，首領應為將軍，始皇帝也可能派人協助管理，始能有序長程探險，故徐福定非文弱書生，而屬勇武之士。香港學者衛挺生有《徐福入日本建國考》，該書於民國66（公元1977）年亦在日本翻譯出版，據稱至今未見日人提出系統性而有據的反駁意見。台省一客屬作家彭雙松先生於民64～70（公元1975～1981）7年之間，先後8次赴日本實地考察，在民71（公元1982）年6月發表了《徐福即神武天皇考》一文，是進一步論證香港學者衛挺生的觀點。本文不敢說徐福即日本的神武天皇，但認為徐福有其人其事，其人亦頗具勇武神采，是頗有資格被人疑為神武天皇的人。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】