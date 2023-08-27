新北市於7月底時，出現一名30多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病7天身亡。事後，疾管署於8月22日公布採檢56件檢體進行福氏內格里阿米巴原蟲檢驗，其中55件與親水設施相關的水體檢驗結果皆為陰性，只有1件地下室積水的檢驗結果為「陽性」，但該處檢體是因豪大雨夾帶泥砂流入，並非親水設施的用水，一般民眾沒有暴觸的風險。

然而，回過頭檢視整起事件，福氏阿米巴原蟲造成的快速死亡個案，本來就不是法定傳染病，只因為是個感染症，公共衛生就大陣仗的介入，並且做出了自以為是的判讀。很難不讓人聯想是想用一個發生在新北市的案例，創造出另一個可供利用的「恩恩案」，會自殘式的踐踏了疾病管制署的專業形象。

福氏阿米巴原蟲不是法定傳染病，在親水設施中因溺水而造成死亡，跟在海邊游泳產生溺水而肺炎死亡、在游泳池游泳突然心梗死亡是屬於同一個位階，屬於急診醫療的範疇。疾病管制署主動介入只能侷限於法定傳染病，親水設施裡面的福氏阿米巴應該歸地方衛生局營業衛生管轄，中央主動介入奇怪性是很高的。

既然主動介入，那也請專業一點。福氏阿米巴是環境中的阿米巴，源頭來自於湖水或河水，經過自來水廠的加氯處理依然無法清除，所以才會流入 新北市業者的親水設施中。福氏阿米巴不是孫悟空，不會自己從親水設施中蹦出來，在親水設施中驗出福氏阿米巴該檢討的是自來水廠，而非使用自來水的親水設施。

如果要怪親水設施業者沒有在自來水中額外加氯，導致設施內福氏阿米巴增加到能夠感染人的程度。那就必須要有循證證實加氯也能對福氏阿米巴有用，因為加氯的動作是用來細菌減量的動作，要對福氏阿米巴也有減量的效果當然要有循證。不能凡是在親水設施中出的健康問題，都要查餘氯是否充足。否則難保以後在親水設施內滑倒，也能牽拖出水中餘氯不足，因為衛生局對於業者能查的也只有這點本事，任何問題只要讓衛生單位介入，可能都會以餘氯不足收場。

如果真的讓疾病管制署內的象牙塔官員矇對了，業者是忘了加氯，造成餘氯不足，原蟲大量孳生，也必須出現「凡戲水者都該生病」的現象。

只有一個案例就不能認定加氯與個案發生的因果關係，更精準的推論應該是眼睛或鼻腔黏膜有破損的人才會造成感染，跟親水設施內的福氏阿米巴量有多少，沒有關係。請坐在辦公室內的官員，趕快回頭去詳細問問指標病例及共同暴露源個案的病史差異，一定能得到比較接近事實的答案。公共衛生其實是用走出來的，不是猜出來的，更不是統計出來的。

更誇張的是公共衛生在民進黨執政後，因為是由一些綠到出汁的人領導，公衛已經變成政治的啦啦隊與助選團很久了。政治與公衛的人才也是互通的，陳時中、陳建仁就是其中的翹楚。福氏阿米巴原蟲死亡個案，案子就因為發生在新北市，對於一個只是地方政府營業衛生監管的業務，中央小題大作的主動介入。介入的結果又是指向地方政府對業者監管不力，整齣戲碼看起來是不是很像「恩恩」呢？

這種戲老百姓看多了，「信lie」的人已經越來越少了，只是可憐的親水業者，應該被整得不成人形了。不過沒關係，如果政黨輪替後，業者是可申請國賠的。所以請大家支持政黨輪替。

（作者為中華民國防疫學會理事長）

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