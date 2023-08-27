「駐日大使」謝長廷近日在臉書發文提到：「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉。」令人看了直搖頭。這位「助日大使」還真是狗腿，非要為日本主子所幹的壞事抹脂擦粉，令人不知他究竟是拿那一邊的薪水辦事？

如果微量輻射有益人體，那就請福島的海鮮，全部運到南高屏地區，給當地親日民眾食用，生魚片就到民進黨獨派官員家裡吃殺西米。

以此類推，萊豬萊牛，也有微量的萊克多巴胺，不也是有助人體減肥？是否也請台灣南部親綠民眾儘量食用，不用擔心？

諷刺的是，海產微量的輻射、藥品的微量砷、肉類微量的萊克多巴胺，只要是從美日進口，都可以放心食用，對身體反而有益。但是如果是從對岸中國大陸進口的，譬如說冬蟲夏草就有微量的鉛、中藥有微量的砷，雖然也都是微量礦物質，但是台灣人就絕對吃不得、碰不得，因為有毒！

謝長廷公然宣稱，食品含有微量輻射，不但無害，而且還能延年益壽。如此推銷日本輻射食品，還謊稱是對身體有益的保健品，難道不是違反了國內的《藥事法》？

據陸媒《第一財經》報導，日本不但是陸客最為熱門的旅遊地之一，也是「十一長假」出遊搜尋熱度第一目的地。但隨著日本「排廢入海」事件發生，目前日本遊已經開始退團。

嘿嘿，陸客不去日本旅遊是吧？沒事，對日本友好的台客二話不說，所有的空缺，台灣人全部給補上！

相信「助日大使」及「親日金孫」可以向日本母國拍胸脯保證，「歹就補」！陸客不去，日本不是更清潔乾淨？ 陸客減少，日本觀光旅遊景點不是更不會人擠人？ 日本福島輻射食物，台灣人吃；日本排核廢水後的輻射漁產，台灣人吃；陸客不去日本，台灣人去補位。夠意思了吧？！

全世界沒有哪個被日本殖民過50年的國家或地區，還如此深愛著曾經把自己當三等人的殖民者，依然如此忠誠與狗腿。恐怕連被英國殖民99年的香港人都比不上吧？！

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