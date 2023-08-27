大家都知道，台韓政情發展類似。如照蔡英文所說要贏南韓的一貫主張，南韓去年順利政黨輪替，順理明年1月總統選舉台灣也應該達成政黨輪替才是。

去年，韓國人民毅然選擇一位職業檢察官出身的公務員尹錫悅為總統，不是因尹錫悅個人的偉大，而是對文在寅前總統5年施政的嚴酷審判。在這方面，蔡英文和文在寅可以說穿了一條褲子。

首先，廢核家園政策失敗。依據文在寅個人的喜好，匆匆決定的廢核政策，如今不僅成了韓國各種病變的始作用者，並且也禍及下代子孫。當時的主管部會首長和文在寅正在排隊等候司法程序進行。

其次，文在寅破壞大韓民國憲法嚴重。文在寅以「民主」為藉口，把民主當自家人的飯吃，包庇「貪官汙吏」。目前，這些貪汙案在尹錫悅政府的清理下，一一浮現在人民眼前，讓選民覺得若未政黨輪替成功，怎會有今天光明磊落的司法正義。

對韓國人民來說，更爽的莫過於2件事。過去，藉文在寅的保護下，胡作非為的韓國放送通訊委員會委員長韓相赫一夜之間成了因濫用職權被起訴的「罪犯」。近日，尹錫悅任命資深記者出身的李東官接替，並且對製造「假新聞」的KBS、MBC等電視台整頓。

韓相赫曾對批評文在寅的保守朝鮮電視台換照時，動員評審委員一起操作分數，經過檢方調查後，涉案數人已坐牢，現在終於輪到韓相赫，這也是韓相赫自作自受的結果。

反觀，被人譏笑成「髒兮兮」主委的陳耀祥因強制關閉中天電視，達成「順利」轉讓華視一案法院已判決敗訴，仍然維持自己官位打算要與蔡英文共進退，完全無視法律。

22日，尹錫悅提名首爾高等法院首席法官李均龍出任大法院院長(台灣司法院長)。將接替9月下旬任期屆滿任期的金命洙，韓國法界普遍稱金命洙6年是近代司法史上的「最黑暗時期」，因此，讓司法走上正軌，李均龍背負重責。

金命洙一下台，就要面臨司法。一是，金命洙的「謊話案」已被起訴在案，另外在院長官邸為孫子打造豪華遊樂區，使用巨額公費。不僅如此，濫用法院人事，安插自己人來審判有利文在寅周邊的人或故意拖延能事。

韓國人咸認為，尹錫悅不會讓韓國人民失望。可從新聞媒體的報導中立和司法審判公正來判斷。看來，韓國政黨輪替的果實由全體人民共享。

侯友宜和尹錫悅的「共同點」頗多。其中，2人都是學法的「硬漢」。 目前，台灣正需要像尹錫悅般堅守憲法，重視法治的總統，才能讓台灣真正脫胎換骨，讓台灣人民幸福，需要兩岸和平和治安良好。（作者為韓國昌信大學榮譽教授)

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