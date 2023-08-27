郭台銘8月24日表示，2024大選太重要，是選戰爭或和平；選舉很辛苦，但民意大於黨意，希望大家選人不選黨，「我無黨無派出來選，大家給我相挺好嗎？」

郭董說的很多話自以為頭頭是道，站在超黨派制高點，其實是踩在坑裡不自知。

台灣確實有一陣子無黨無派是個吸引選票的賣點，但要看時代與情境，如今時代過了，情境也不同，再說「我無黨無派出來選，大家給我相挺好嗎？」其實是告訴大家「我不懂民主政治，大家給我相挺好嗎？」

民主政治強調責任政治，核心要素之一是政黨政治，特別是選首長時，如果選個無黨無派，很危險，沒有政黨政治責任感的約束，愛怎麼幹就怎麼幹，幹不好也難罷免，老百姓受難之後，任期一到拍拍屁股走人罷了。

特別是國家領導人的選舉，選一個無黨無派的人，擺明了若是當選就是搞執政雜牌軍，治理能力必然不足，就是「玩政治」而已，人民的幸福與否再說吧！看看柯文哲第一任台北市長期間的表現，再放大百倍，就可想像這種無黨無派總統會搞成什麼樣子！

或許有人會說，很多無黨無派的民意代表表現出色，確實，但民意代表只是監督政府，不負治理責任，與首長職務的要求完全不同，不能類比。

說什麼「選舉很辛苦，但民意大於黨意」，兩句話之間也不該有邏輯的聯繫，更沒抓住民主政治的重點。

選舉是民主政治反映正當民意的必要手段與過程，辛苦不該是話題，若覺得辛苦，就不要選嘛！民意是誰說了算？民意是複雜的，所有政黨支持者的意思都是民意，但複雜不一致，甚且彼此對立。郭董拿全稱性質的「民意」說事，顯然自我矛盾，想以此複雜的矛盾民意糊弄百姓，有違反民主政治原則與精神的重大嫌疑。民進黨當年就是靠欺騙糊弄民意上台的，搞到今天這步田地，能說是意外嗎？

政黨的責任是民主政治的要素之一，民意透過政黨表達是民主政治穩定持續發展的基石之一。郭董說「民意大於黨意」，有否定政治黨政治的重大嫌疑，就是否定民主政治。郭董多年前曾經說過「民主不能當飯吃」，看來反民主的潛意識根深蒂固，那麼，對民主政治強調的責任政治的概念可能就很淡薄。郭董難道不知道，自己的發跡致富是在中華民國憲政體制秩序下的成果，任何海外投資的能力也是這份成果的延伸？沒有民主體制，那有今天的郭董？

郭董多次高喊要下架民進黨，8月17日親筆寫下「在選舉的經驗上，我確實不如侯市長與柯主席」。選舉是民主政治必須通過的考試關卡，既然已承認不如人，就是承認自己不是下架民進黨的最佳候選人，為何還堅持「大家給我相挺好嗎？」是故意繞著彎幫助民進黨嗎？自我矛盾如此之大，如何能真正對人民負起責任？蔑視民主，卻又執意要選總統，這是什麼邏輯與心態？所為者何？郭董說得清楚嗎？（作者為政大國發所博士）

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