氣候變化加劇、衝突和地緣政治緊張局勢、經濟前景黯淡、農業投入成本飆升、水土資源稀缺、農產品出口限制和人口持續成長等層層疊加，將持續對全球食品（含農漁產品）市場的穩定構成挑戰。過去陸上養殖為全球糧食安全做出貢獻（2020年水產養殖總產量達8750萬公噸，水產養殖貿易總額達2650億美元，預估到 2025年將達到2750億美元），如何透過藍色經濟夥伴關係，共同建構「藍色糧倉」助力「綠色糧倉」，來滿足未來人類對食物需求，再度引發關注。

20世紀60年代以來，全球水產品消費量年均增速（3.2%）超過人口增速（1.6%），也高於畜禽產品消費量的增速（2.8%）。隨著經濟成長，消費習慣改變以及環境變動，人們不僅對可持續蛋白質來源的需求不斷增加，全球水產品需求也持續上升。海洋雖覆蓋了地球大約70% 的面積，但目前只有大約5%的糧食生產來自海域，若規劃妥當可用於海洋養殖的空間，遠大於滿足全球糧食需求所需的空間。

隨著經濟成長和消費習性轉變，全球水產品消費量正在增加，而水產養殖業支持了大部分成長的需求。水產養殖是全球成長最快的食品生產部門，利用水產養殖生產動物性蛋白質，相較於禽畜生產，需要的資源更少，對氣候更友好，也更符合未來環境和能源需求。目前已有越來越多的證據顯示，水產品是採用一種環境可持續的蛋白質生產方法，水產養殖業會繼續超越家禽、家畜等陸生蛋白質競爭對手，也將成為天然資源受限的陸地農業之重要替代方案。

全球水產養殖業的迅速擴張被稱為「藍色革命」，預計到 2030 年漁產量將達到1.09億公噸，漁業和水產養殖對全球糧食安全和營養的重要貢獻日益得到認可，尤其水產養殖較陸生動物養殖對飼料利用率更高，可節約大量用於種植飼料糧的耕地。水產養殖現在生產大約一半的海產品，想要擴大其貢獻，需要在政策、管理、創新和投資方面加快轉型變革，實現可持續、包容、公平的全球水產養殖業，尤其開闊的海洋因為具更深的深度和更強的水流，使它成為養殖魚類的理想環境，全球正在掀起一股對近海養殖的研發和投資熱潮，被稱為「藍色加速」（blue acceleration）；有學者樂觀預測，到 2050 年，智能海上養殖可以使海洋魚類和貝類產量增加2100萬至 4400萬公噸。有學者認為，全球糧食生產脫碳的最大收益，將來自於從動物性食品轉為植物性食品。

不過以目前的水產養殖無法滿足，在保護氣候和生態系統生物多樣性的同時，養活地球的三重要求。癥結在於現有養殖系統需使用大量魚粉及魚油，因而飽受過度捕撈和非法捕魚、種群銳減和氣候變化的困擾。為此各國正積開發替代水產養殖飼料，由富含微藻和養殖海洋生物的昆蟲蛋白來替代。另，水產養殖業產品再加工、轉化、保存和運輸中需使用冷鏈設施相當耗能，因此應儘可能靠近消費地點，以大幅減少冷鏈的使用。

水產養殖先進國挪威，則充分運用新技術如：AI技術、物聯網、自動識別系統和衛星定位、大數據等，不僅使養殖漁業生產更安全、更準確、更可持續和更高效地利用資源，還可有效降低養殖漁業對環境造成的汙染，並計畫透過「海洋牧場」，年生產1萬公噸不含化學物質的鮭魚，同時興建全數位化控制的鮭魚加工廠，來滿足消費者對食安的嚴格要求。

另一個發展方向為採用陸上封閉循環水養殖（recirculating aquaculture system，RAS），日本企業面對海洋捕撈競爭日趨激烈、水産資源存在枯竭的情況下，為確保食物和環境保護，正積極推動陸上「工業化」養殖（如日本首次成功實現牡蠣完全陸上養殖、陸上成功養殖日本鯖、河豚和黑鮪），採用陸上封閉循環水養殖，具有能夠在消費地附近生産、不用支付關稅、養殖用水可重複循環利用及可降低海上養殖的寄生蟲風險等優點。不過陸上養殖需克服的重要問題是削減成本。陸上養殖不僅需要淡水資源，調節水溫，還需電費，養殖的成本高出海洋養殖2成，為此陸上養殖一直以黑鮪、鱘科和河豚等高檔魚類為中心。2021年日本國內陸上水産養殖的産量，推算為2,356噸，不到總養殖量的1％，預計今後規模會擴大。

台灣過去是全球重要的養殖漁業地區，繁養殖技術受到全球注目，然由於政策偏誤及人為因素，養殖漁業盛況不在，如今總產量不到30萬公噸，年產值僅378.74億元台幣，還需從國外進口大量水產品來滿足國內消費需求，且以陸上養殖為主（總面積約3.20萬公頃），海面養殖僅0.95萬公頃；傳統陸上水產養殖模式，不僅對天然資源（如淡水、土地）產生了巨大壓力，許多沿岸養殖區，確實存在海域富營養化、水體酸化、生物多樣性喪失、生物入侵、遺傳變異、疾病傳播、全球變暖等問題。為減少這些負面影響，有效緩解近岸養殖壓力，並維持養殖漁業的永續發展，應該充分利用天然優勢（如黑潮終年經過台灣海域），積極推動綠色養殖（全球約60%鮭魚養殖場已獲得認證和監督）、低營養海洋（LTM）物種為主的水產養殖（主要有雙殼類、軟體動物和大型藻類）及可持續養殖，未來的水產養殖生產模式，將成為台灣確保糧食安全的要屏障！（作者為台大農業博士，農漁經學者）

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