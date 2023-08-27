近來侯友宜爲了拉攏深藍，動作頻頻，除了放低姿態、謙卑請益，也沒有說錯話。雖然侯友宜曾在陳水扁執政時期擔任警政署長，且對319的態度並未符合深藍立場，其出自於南台灣的背景，與國民黨及深藍團體也素無淵源，無論在公投、挺韓及黨務工作上，他都刻意與國民黨保持距離。但這用行政中立的道理都可以說得通，因此深藍必須歸隊，因爲也沒有其他更好的選擇，故應當捐棄小我成見，成就大我。

倘若藍軍不團結，深藍不投票，那麼民進黨勝券已定，恐怕深藍還必須擔心台灣的未來一段不短的時間，繼續憂國憂民，有志難伸。團結都不見得會贏，不團結更是一點機會都沒有。深藍的關鍵在於沒有別的更好選擇與其不投票，倒不如爲藍營盡一份心力，但求問心無愧。

雖然深藍人士有許多委屈與不滿，但若繼續執着於不滿的執念與怨念，繼續糾結下去，不僅侯友宜的民調上不來，這這種無力感恐怕還會更深。惡性循環下，深藍永遠都沒有得到情緒的宣洩，因此深藍必須顧全大局，成就大我，一定要早日歸隊。

沒有一個人是十全十美的，侯友當然也不例外。人都有過去，但深藍人士應從長遠的未來來看，而不應該沉溺於過去不滿的執念中，眼看大選三腳督或四腳督有可能形成，深藍人士實在沒有不歸隊的理由，給侯友宜一個機會，捐棄成見，爲臺灣為兩岸放下執念，縱有再多不滿，這都是相對的比較，而不是絕對的。同時，深藍選民應當學習深綠選民含淚含恨投票，縱使深綠選民不見得對賴清德所有的言論買單，但深綠仍是鐵板一塊支持賴清德，使他的民調衝破四成。

總之，國民黨這次大選或許是最後一戰，因爲綜合方方面面以及個人的意願來看，侯友宜都不可能再被換掉。深藍必須歸隊，與本土藍、知識藍、中間藍與淺藍，共同團結支持侯友宜。深藍人士是絕對的中華派，是服膺孫中山先生三民主義思想，特別侯友宜再三強調反對台獨，因此站在台灣之中華民族立場，深藍必須歸隊，找出對台灣最有利的選擇及走中道的道路。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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