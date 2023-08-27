近年國防部採取一系列措施：延長役期至1年（各軍種增兵計劃）、擴編憲兵、保安員警接受軍訓、研議將新訓步兵旅由基幹補實為實兵旅，等等，表示國軍極度缺乏兵員。逐年擴軍的結果，兵力總員額將由現行的21萬5000人，在2029年達到26萬8600人。

在「擴軍」之前，國防部是否先考慮調整兵力部署，也就是把「無效兵力」轉化成「有效兵力」？例如在解放軍兩棲登陸戰時，金門3000、以及馬祖2000駐軍可說是「無效兵力」，基於政治判斷現實，我們假設解放軍不會佔領這兩個群島，連騷擾都不會！既然如此，何不在本島爭奪戰之前，就把金馬駐軍調回台灣增援主戰場？

我們千萬不可因過去八二三時代在金馬駐紮重兵，所以今天也要駐軍，這不就是「將軍老是打上一場戰爭」嗎？因此，把「無效兵力」的金馬駐軍「適時」調回本島協防，才能使其變成「有效兵力」。

什麼是「有效兵力」？

所謂「兵力」，是以編制單位（例如營）或人數，表達兵員及其武器裝備的數量。我們經常把雙方初始投入兵力數量，作為雙方對抗損傷過程的概算；因此，作戰中兵力損耗數量成為主要研究對象。

這裡隱含了一個假設：當一方在殺傷對方兵力的同時，必須假設敵方所有的兵力，都會對我方在整個作戰期間和範圍之內構成威脅。

然而在真實戰場上，這種假設其實並不成立，因為戰場空間的不對稱性使然。劣勢方的所有兵力被敵方殺傷的同時，其實並不是所有兵力都能夠對敵方構成有效威脅，許多分散在其它地方，例如金馬駐軍無法對入侵的解放軍部隊構成威脅。這就產生「有效兵力」的概念。

「有效兵力」是指作戰雙方在有效對抗的時間與範圍之內，作戰一方所能夠形成對敵方構成有效威脅的兵力。

明顯的，「有效兵力」概念是和「兵力」概念不同。首先，有效兵力必須在有效對抗的時間與範圍之內。就像液態水在沸騰之前的臨界點，過了這個臨界點之後，液態水就變成了水蒸氣。意思是，作戰就像在臨界點的行為，過了臨界點，可能由於軍事、政治、外交或者其他因素的介入，戰鬥將不會繼續進行，結局可能是投降或戰勝。

其次，有效兵力強調要能夠對敵方構成有效威脅。如果我方所擁有的兵力不能對敵方構成有效威脅，即使軍隊或者裝備數量再龐大，也不能稱為有效兵力，例如金馬駐軍。

假設金馬駐軍不會成為解放軍打擊的對象，而國軍卻堅持在不會遭受打擊的地方駐軍，就不會對解放軍登陸部隊構成威脅。既然金馬駐軍無法對解放軍登陸部隊構成威脅，那就不是「有效兵力」，而是「無效兵力」。

最後，我們現在念茲在茲的，是如何把無效兵力的金馬駐軍、轉化成能夠協同本島防衛作戰的有效兵力。

我們一再強調防禦方的基本作為：先分散、後集中。也許金馬5000人不多，但只要能夠集中在決戰點，形成局部優勢，暫不要妄言獲得制海、制空、制太空、制電磁、制網、制AI等浮誇的想法，只要能夠贏得一場地面戰鬥，就不枉費先總統蔣公的教誨了。

防禦的重點：機動防禦

不可避免的，防禦方兵力不免散佈在各處。儘管如此，若能在決戰時刻、把分散兵力集中在決戰點之上，形成局部優勢，事情還有可為。至少在敵我雙方武器裝備對等的情形之下，人數較多的一方佔據較有利的位置。

我們提出「蘭氏定律」概念，其指的是蘭徹斯特（Frederick William Lanchester,1868-1946）所發明的定律：戰鬥力=參戰部隊數量2（平方）✕單位戰鬥效能。意思是如果敵我雙方參戰人數與戰鬥效能相同，戰鬥將不分勝負。但若我方參戰人數與戰鬥效能高於敵方，敵軍就會輸了。例如在俄烏戰爭中，本來俄烏兩軍差距頗大，但在西方國家武器支援之下，增加了烏軍作戰效能。現在俄軍唯有大幅增加戰鬥兵員數量，才可能有進一步突破。

我們可以概括的說，交戰一方的有效戰鬥力，與戰鬥人員數量的平方、以及與每個戰鬥單位平均戰鬥效能的乘積成正比，我們稱之為「蘭氏平方律」。

按照蘭氏平方律，假設解放軍每個武器系統的平均效能是國軍的4倍，如果國軍能夠在數量上集中2倍於解放軍的兵力，就可抵消解放軍在質量上的優勢。當然，這是個太一廂情願的假設，因為：第一，國軍幾乎不可能集中優勢兵力。第二，國軍忽視解放軍品質的巨大優勢，例如第一波登陸的部隊很可能是無人部隊，例如AI機器戰士。

我們假設解放軍的戰鬥效能和國軍相同（說出來非常臉紅），看看蘭氏平方律如何解釋集中優勢兵力的作戰原則。

假設解放軍出動10個營登陸北部海岸，6軍團也以10個營與其交戰，由於雙方每個戰鬥單位的平均戰鬥力相同，勝負難料。

但若6軍團得到金馬駐軍以額外獲得10個營的增援（共20個營），那麼國軍將以損失1.34個營的代價，全殲解放軍10個營，國軍尚存17.32個營（20的平方減去10的平方，再開根號），雖然這個數字簡直在開玩笑。

蘭氏平方律只是給我們作出戰略思考，也就是在決戰時刻、於決戰戰場調動兵力，形成局部優勢，不可靜坐陣地。蘭氏平方律的前提是國軍與解放軍的戰鬥效能是對等的，而事實偏偏不是如此。本文只是強調機動防禦的重要，並提醒讀者，防禦的本質在於機動，儘管國軍作戰效能遠低於解放軍。

金門駐軍何時調回本島？

1979年1月，葉劍英主持全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，肇始了兩岸和平統一的進程；至今為止，和平統一一直是中國大陸對台工作的最高指導原則。

如果中國大陸不再和平統一、而改以武力統一，那麼一定要有個說法，否則，武統就不站在道德的制高點。這個道德制高點是什麼呢？《禮記•檀弓下》：「師必有名」，意思是在武統之前，中國大陸必然會發布類似古代的「檄文」，也就是武統的《告台灣同胞書》，這樣才師出有名。

正名了武統的道德性之後，接下來就是挑選武統的時機；此時也是把金馬駐軍5000人調回本島的最佳時機。

除了空軍運輸機，國軍可協調美軍或日本空自運輸機，以最快速度幫忙運送部隊。在武統正式打響之前，或許解放軍還不至於對外國軍機開火……。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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