民進黨立委賴品妤被記者追問父親賴勁麟綠能問題時，自稱被記者推到跌倒，綠營上下幫忙護航，《中天新聞》忍無可忍對賴品妤及民進黨提出告訴。兩造雙方誰對誰錯，YouTube《野電視94強》做出最新名調，反映一面倒，94%的網友「支持中天告到底，說明賴品妤自己跌倒，民進黨不思檢討，反而群體霸凌記者，劇情媲美奧斯卡」。

無獨有偶，日本政府近日排放核廢水至太平洋，引發各界疑慮，駐日代表謝長廷卻語出驚人說，311地震後世人對放射性的議題有些敏感，但「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，又引來PTT鄉民砲轟，「有沒有良心啊？一邊反核，一邊幫日本硬拗，你每天喝一杯核廢水就支持你民進黨」。

遇到選舉逼近，愈應該步步為營，稍微一點出錯就可能掀動大局，賴品妤護父心切，將自己當犧牲品情有可原，但民進黨上下卻彷彿吃錯了藥，不分青紅皂白集體圍攻小記者，公理自在人心，民調說明了一切。

而謝長廷是否在日本待得太閒了，沒人注意到他，選擇在日本排放核廢水的節骨眼說出違反人心的話，難道一點警覺性都沒有，這哪像一個政治人物的作為？這不是在幫倒忙是什麼？至今沒聽到綠營說過一句話，顯然民進黨中軍已亂，說什麼都不對，乾脆閉嘴算了。

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