8月24日，俄羅斯總統普丁對瓦格納軍事私營公司創辦人普里格津飛機失事發表了談話。普丁首先向10名罹難者家屬表達哀悼，並且肯定了普里格津完成了個人目標與國家共同事業的貢獻，不論是在烏克蘭或是非洲與其他地區。這談話顯示了，普里格津是俄羅斯爭取新國際秩序和全球新勢力範圍的悲劇英雄。

瓦格納集團的利益是建築在國家發展方向而獲得保障的，普里格津在非洲的安全服務與貴金屬探勘事業，基本上都是符合俄羅斯在非洲恢復勢力範圍的共同事業。普丁在今年8月22至24日南非約翰尼斯堡金磚國家領導人峰會的視訊談話中，表達了俄羅斯反殖民主義的態度，俄羅斯將持續支持非洲國家的發展。俄羅斯終止《黑海糧食倡議》的決定，使得俄羅斯成為非洲糧食唯一的來源者，決定了非洲人民的基本生活保障。換言之，普里格津在俄羅斯與西方競逐非洲勢力範圍的共同事業中有貢獻，也包括參與了俄羅斯的特別軍事行動。

俄羅斯已經成為全球第五大經濟體，在前五大經濟體中，金磚國家的中印俄就是俄羅斯在亞洲長期以來的三角關係支柱。印度有自己的國家利益，是南亞最大國家，也是美國印太戰略中的合作夥伴。印度傳統的不結盟運動不但符合俄羅斯倡導多極體系的外交目標，也符合中俄強調主權國家的國際關係與不干涉他國內政的原則。因此，在中俄建構全球新勢力範圍的過程中，非洲、中東和南美國家是當前中俄最需要拉攏的對象。南非總統拉瑪佛沙表達全球南方合作的想法，不是地理上的的合作，而是全球秩序的新方向。

今年金磚國家峰會在非洲確認了新成員國家，表示非洲作為金磚國家建構不同於美國自由國際體系的新經濟秩序起點的意義，揭示中俄幫助非洲反西方殖民主義的傳統。金磚國家第一階段擴員國家包括：埃及、衣索比亞、阿根廷、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯酋的正式成員國身分將於2024年1月1日生效。不論前蘇聯國家或是中東、北非或是南美洲，基本上都是美國全球自由主義下發動顏色革命的受害國家。川普擔任美國總統之後，試圖矯正全球自由主義對美國勞動階層的損害，不但與中國展開貿易戰，也在其競選連任失敗之後發動國會暴動。美國的全球自主主義已經不能滿足各地改善生活水準的要求，特別是仰賴對外貿易的中俄成為美國戰略敵人之後，更不可能仰賴美元作為交易與儲備的安全貨幣。

普里格津是俄羅斯恢復地緣勢力的受益者，如同普丁所言，他命運多舛並且才華洋溢，他富有冒險和正義感的熱情與能力，正是成就他超乎一般俄羅斯菁英的資本，還有就是取得普丁的信任。然而，他的一日造反成為所有希望推翻普丁政權的負面力量，構成打擊俄羅斯混合戰中資訊誤導的因素。他的死亡不論虛實，已經說明了他在俄羅斯共同事業中的作用正式告罄。他在俄羅斯與西方鬥爭中的作用，也伴隨這次飛機失事而消逝。

普丁對普里格津家屬的慰問與定位，展現了領導人的胸襟，不但安慰了俄羅斯民眾期盼公平正義和人文關懷心裡最柔軟的一面，也顯示了俄羅斯在國家發展的艱難時刻不能出現顛覆政權的任何負面力量。普里格津是俄羅斯轉型時代下的悲劇英雄，譜出了小人物力爭上游的英雄傳奇故事。普丁這次談及普里格津的對象是頓涅茨克領導人普希林，說明烏東戰役在俄羅斯國家安全與國家發展中扮演最重要的關鍵力量。普里格津事件表明，建立新秩序的戰役需要忍耐與時間，一旦為了個人利益而脫離國家共同事業的軌道，都將成為敵人利用與犧牲的對象。

（作者為元智大學助理教授）