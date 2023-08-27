日本政府曾周告國際，他們將核污染過的冷卻水，經稀釋之後排入海洋之中，早就引起各國的反對聲音，而這項排污行動開始之後，招來日本本國漁民與鄰近的北韓、南韓、中國等齊聲強烈抗議，抗議行動還在持續發展中，值得世人持續注目！

台灣政府本來應該以強烈的態度，加入反對的行列，但由於實際的政治考量，以及即將加入CPTPP，有求於日本的尷尬局面下，台灣政府慎重地沒有表達意見，已經引起國際跟國內同胞的質疑。

蔡英文政權，由於實際的困難，沒有表達反對，但不表示台灣就默默接受這項事實，民進黨政權的懦弱態度，已經引起國內民眾的反彈，這項反彈是否會影響，明年1月13號的大選，尚不得而知。

但駐日代表謝長廷在此時，最好保持沉默，沒人會以為他是啞巴，但他卻選擇了極不合宜的言論，竟然聲稱含有若干受控制比例的受污染海水，是對人體有益的。毫無科學根據的談話，顯示了他的無知，以及喪權辱國的行為。

台灣同胞，已經多次不滿謝長廷，站在日本利益的言論，尤其這次過份舔人日的言論，實在令人忍無可忍，政府應立即訓示謝氏回國，並對該項言論，作出說明及其根據。行政方面應將其不當言行，已送監察院調查並做彈劾。

為了平息全國不滿的情緒，籲請外交部即刻訓令謝長廷回台述職，並解除他的駐日代表職務，以謝國人！

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