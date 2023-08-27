行政院日前通過113年度中央政府總預算，簡單用一個詞來形容蔡政府的最後一屆總預算，那就是「爆表」！不但歲入、歲出的金額創下歷史新高，其他如國防預算、文化部預算、社會福利預算、勞保撥補金額、少子女化對策計畫等也都是史上最高，再加上升格的「內閣新貴」擁有高額預算，更是引發外界關注。

任期將屆 還大撒幣

這項總預算案，歲入共編列2兆7092億元，較112年度增加1296億元；歲出共編列2兆8818億元，較112年度增加1927億元。值得注意的是，總統蔡英文2024年520後就不再擔任總統職務，按過去慣例，即將卸任的總統在編列新年度預算時，通常在「花錢」的部分，會比較保守，如前總統陳水扁任內編列2008年的總預算時，歲入增加7.6%、歲出增加4.4%，前總統馬英九任內編列2016年的總預算時，歲入增加3.8%、歲出增加3.3%，兩位前總統顯然對後任總統都比較「友善」，歲入成長大於歲出成長。然而，蔡政府2024年總預算的歲入增加5%、歲出竟增加了7.2%，花的錢要比收入的錢增加得更多。

蔡政府執政期間，為因應前瞻建設計畫、防疫和國防軍購等需求，動輒進行跨年度編列特別預算，多項計畫在蔡英文卸任後，繼任總統還是要支出，且金額龐大。如2020～2026年「新式戰機採購特別預算」2472億元；2022～2026年「海空戰力提升計畫採購特別預算」2373億元；2023～2024年「前瞻基礎建設計畫第4期特別預算」2098億元；2023～2025年「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」3799億元。

蔡政府如此花好花滿，強迫續任總統非要執行的花費加起來已超過1兆元，這麼龐大的金額實在是前所未見。這一方面是債留曾孫，另一方面則是大幅壓縮了財政空間，讓未來的總統很難施展。蔡政府說來夠狠！

此外，國發會規畫，2022～2030年淨零轉型工程還有9000億元的預算需求。民進黨總統參選人賴清德之前公開表示，政府將在2030年前投入9000億元預算進行淨零轉型工作，指的就是這個。如果真讓賴清德當選，政府的敗家行徑恐怕還要更上一層樓。

掩藏債務 公然欺騙

針對2024年總預算，蔡英文表示，她任內舉債更少、還債更多，財政紀律受到國際肯定，如瑞士洛桑管理學院「2023年世界競爭力年報」指出，有關「財政情勢」評比，台灣從第10名大幅進步到第6名；蔡英文洋洋得意表示，這正顯示民進黨政府的財政很健全。問題是，國際機構評比的數據由政府提供，蔡政府完全不把上述透過特別預算所舉借的債務列為政府負債，那麼帳面上的政府負債金額和比例當然顯得比實際情況少得多。老實說，這已經涉及公開欺騙了。

而多個部會預算也讓人驚駭。預算書上明列的國防預算是史上最高的6068億元，GDP占比為2.5%，但民進黨立委仍嫌太少，說前美國國防部長艾斯培建議是GDP的3%～3.5%，但北約要求各國國防經費的GDP占比為2%，德國等多國都還做不到，台灣的2.5%已經不低了。

此外，觀光局升格觀光署、環保署升格環境部、農委會升格農業部後，預算都增加了，其中又以農業部升格後預算增加115億元最不合理，畢竟台灣農業人口逐年減少，很多農地又已改為種電，為什麼農業部的預算一口氣要增加超過百億？莫非來年又要像過去幾年一樣，只要遇到農產品被限制出口就大撒幣？

去年成立的數位部，不但防堵詐騙無功，駭客還可以來去自如，連基本功都做不好，根本就是蔡政府的「花瓶單位」。立委還發現，數位部國外旅費竟高達1408萬元，預計出國天數共計609天，平均每天有1.7人在國外，難怪被譏為「數位旅遊部」！然而數位部2024年仍繼續享有超過200億元的高額預算，毫無道理。

113年度的中央政府總預算顯示「有政府、會花錢」，浪費民脂民膏，蔡政府可說是歷史之最！