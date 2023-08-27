金磚國家峰會24日閉幕，同意沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、埃及、伊朗和衣索比亞等國加入，並就建立有助於深化本幣使用的支付系統達成共識。沙烏地阿拉伯等6國入會是金磚組織自2010年成立以來，首次擴大成員，另外還有17個國家正式申請加入，20多國有意願加入。隨著金磚組織擴員及對西方主導世界秩序的挑戰，全球治理的發展方向將深刻改變。

推進多極化進程

金磚國家原本是華爾街包裝的金融商品，把幾個經濟發展快速，但政治體制迥異、經濟特質不同的國家硬湊在一起。原本的投資噱頭卻發展成為足以與七大工業國集團（G7）相抗衡的國際集團，背後原因是非西方國家對後冷戰時代單極霸權所決定的世界秩序感到不滿，因而走在一起。經過疫情與俄烏戰爭，西方國家的自私與金融的恣意妄為，引起非西方國家的厭惡與不安。在這種情緒下，由中國主導，利用這個平台結合發展中國家，追求多極、開放、包容的全球治理，贏得熱烈的迴響與支持，才有了今天這樣的成就。

南非外交部長潘多爾在峰會召開前一份聲明中表示，金磚國家希望建立「納入全球南方的多邊體系」。大陸外交部發言人也表示，金磚組織致力於「推進世界多極化進程」，「這次擴員體現了金磚國家同廣大發展中國家團結合作的決心，符合國際社會期待，符合新興市場國家和發展中國家的共同利益。」

這次擴員加入的6個國家，不只是當今世界最具代表性的新興市場和發展中國家，更重要的是在地緣政治上與經濟角色都有舉足輕重的地位。原有的金磚五國分別位處東亞、南亞、南美、非洲南部以及橫跨歐亞，這次加入的6國也分別位在中亞、中東、北非、東非以及南美，具地理平衡性。

伊朗與沙烏地阿拉伯是伊斯蘭兩大教派的領袖，同時加入象徵中東和平的契機。尤其伊朗與中、俄交好，是重要的陸權大國，有穩定中亞的意義。埃及掌握全球運輸戰略要道的蘇伊士運河。原本金磚國家中沒有伊斯蘭國家，這次一口氣加入4個伊斯蘭國家，對伊斯蘭世界更有號召力。阿根廷是西班牙語大國，也具有拉美的代表性。

在經濟上，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗是石油輸出國組織重要成員國。前二者豐富的外匯，可對金磚國家共組的新開發銀行注入新血。阿根廷是拉美第三大經濟體，有「世界糧倉和肉庫」之稱，是重要的糧食出產國。衣索比亞是非洲第二大人口大國，為世界上增長最快的經濟體之一，礦藏豐富。這些能源大國的加入對金磚組織未來在國際金融上的地位提升有重大助益。而這些能源國家加強與金磚國家的合作也可以避免能源價格被西方金融資本操弄。

GDP占比超過G7

金磚組織近年進展快速，跟發展中國家共同面對金融變局有關。近年來，美國大量印鈔應付國內金融危機，引發嚴重通膨後又以鄰為壑強力升息，加上不斷利用美元及支付體系武器化，讓許多發展中國家苦不堪言。俄烏戰爭爆發，俄羅斯有6000多億美元資產遭到西方凍結，使沙烏地阿拉伯、伊朗、土耳其及中國等國家產生風險意識，決定推動去美元化，減少對美元的依賴。

巴西總統盧拉希望推動金磚國家貨幣，這次峰會並沒有討論，但是在推動本幣貿易與改革支付體系取得共識，金磚國家鼓勵成員國使用本幣貿易，鼓勵強化成員國之間的銀行網絡，以及研究金磚國家本幣合作、支付工具和平台等問題，分享跨境支付系統互聯互通等支付基礎設施方面的經驗。

金磚組織國家人口將達到37億，占全球46%，GDP全球占比由31%增加到37%，超過七國集團的30%。未來更多國家加入後，占比將繼續提高，並在全球治理與國際金融上有更大話語權。可見的未來，全球治理的議題設定與國際規範將不再是西方說了算，西方國家須平等地與非西方國家協商並取得共識，國際社會的運作才有可能。