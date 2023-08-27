「八二三砲戰」是中共發動的第二次台海危機，也是1955年3月台美簽訂《共同防禦條約》生效後第一場危機。毛澤東砲擊金門的主要目的，是試探美國協防台灣的真正底牌，習近平想要統一台灣所面對的困境與之相同。關鍵是如何面對美國介入。

台美簽訂《共同防禦條約》之前，中共先後攻占海南島、舟山群島，1955年2月國軍在美國第7艦隊護航下撤出大陳島。大陸沿海主要島嶼都被中共占據，只剩金門和馬祖。按條約規定，台美雙方採集體防衛的適用領土範圍，就中華民國而言應指台灣與澎湖。但條約附加一句：領土範圍「並將適用於經共同協議所決定之其他領土。」這是否包括金門和馬祖？毛澤東心裡沒底。

當時金門砲戰共軍前線總指揮是葉飛。其子葉小宇參與父親回憶錄的編撰知道一些內情。8月20日他父親奉命到北戴河向毛澤東匯報，毛只問一句：「葉飛，你用這麽多砲打，會不會打到美國人？」當時美軍總顧問在金門，國軍營一級單位都有美軍顧問。葉飛說：「無法避免。」毛澤東聽完沒做指示，就散會了。

隔天繼續開會。毛澤東決定按原來的部署打。但下令美國軍艦為國軍運補船艦護航時，「只打蔣艦，不打美艦。」若美艦開火，沒有他的命令不准還擊。結果美軍護航成功，為避免與共軍直接交火，選擇後撤。毛澤東採取邊緣政策砲擊試探的結果，使台美成爲反共的堅實盟友。

歷史不會重演，卻有驚人的相似。面對美國如何介入台海衝突，習近平心裡也沒底。他沒有砲擊台灣外島，而是直接對台發動常態化威懾性演訓，試探的結果使台美關係與軍事協作大幅提升，「一中原則」幾乎被掏空，兩岸關係大步倒退。

毛澤東當年確有攻占金門的計畫。1949年10月試過一次，因不瞭解渡海作戰特點，3個團9千多人的登陸部隊全軍覆沒，史稱古寧頭大捷。到1958年金門砲戰，這層陰影揮之不去。韓戰結束，毛澤東知道美國是統一的最大障礙，台美簽訂《共同防禦條約》，毛有感於攻占金門不易，武統台灣更難，因此主動向美國提出中美大使級會談，主要討論緩和台灣地區的緊張局勢，要求美軍撤離台灣，拆除美軍在台一切軍事設施，美國不為所動。

中美大使級會談從1955年至1970年進行136次，在台灣問題上沒有取得任何進展。此時毛澤東清楚武統無望，才會對之後來訪的季辛吉說：「我們可以暫時不要他們（台灣），過一百年再說吧！」「為什麽要這樣匆匆忙忙呢？」「這個（台灣）問題不是大問題，國際形勢才是大問題。」鄧小平也持相同看法。

毛、鄧的話似乎也是向習近平說的。如今中美大國競爭日益激烈化，誤判形勢而貿然對台動武，將為中國大陸帶來不可預料的惡果。（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※