日本24日開始排放福島第一核電廠核汙水，引發國際強烈反彈，駐日代表謝長廷到日本溫泉鄉出差時，卻不忘在臉書提及故鄉北投溫泉含有微量鐳的放射元素，稱微量放射性元素對身體有益，事後又辯稱兩者無關。但這不是謝第一次為日本排核汙水之事說話，謝話中有話，就別再硬拗了。

2年多前，日本政府宣布要排放福島核處理水入海，謝長廷就指「我們的核一、核二廠過去也曾有發生儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」，在相關單位反駁後，又改口為「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，企圖魚目混珠。

此次日本正式排放核汙水，蔡政府低調以對，怕觸及民進黨反核神主牌，但派駐日本7年的謝長廷太思念故鄉台灣，連到溫泉鄉出差都可拿北投溫泉來類比，指311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，這段臉書貼文果然讓台灣炸鍋，還可能危及賴清德選情。

律師出身的謝長廷沒有忘本，辯稱發文沒有涉及核汙水，一本正經地說台灣方面已有超黨派共識，就是要依據國際原子能總署的認定。但謝要不是話中有話，又何必提到311地震，難道玉川和北投溫泉的「鐳」跟「氚」一樣，都是地震後才冒出來的嗎？

過去藍營曾批評謝長廷是「助日」代表，包括反對軍艦到沖之鳥礁護漁，反對在台南設置慰安婦銅像，支持開放福島核食進口，甚至對釣魚台主權也指「日方有事實管領權」。

這回日本排放核汙水，當各國憂心忡忡表達抗議之際，蔡政府老神在在，沒有積極作為，謝長廷還能說出「微量放射性元素對身體有益」的話，「助日代表」真不是浪得虛名。