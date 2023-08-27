郭台銘提出的在野「三隻小豬」與隨後「大和解咖啡」，確實撬動了非綠基層選民的某種強烈的「期待」與「不安」。5月底至今，6成主流民意都深切期待：在野勢力能夠「無論如何都必須整合」！卻也同時強烈不安：柯侯郭全都「想當正不當副」，如此「三人怎麼可能整合」？

這份不安，在賴清德多個民調支持度連續突破4成之後，開始反轉成一股奇特驅力，正在讓柯、侯兩方陣營的立場壁壘開始鬆動。因為再這樣下去無論「柯+侯」，甚至「柯+侯+郭」的支持率，都可能無法勝過賴清德一人即將逼近5成的驚人數字。

特別是婦女票與中間選民，8月已經有將近7%～10%流向賴清德。民意的浮動遷變，顯示著對在野三人毫無「對話、整合」跡象，直接表達了不耐與失望。侯友宜最早回應能「坐下來談」，而柯文哲從原本的強硬切割，幾乎瞬間態度翻轉，直接放軟也鬆口「什麼都有可能」！

柯文哲的民調大幅滑落近10%，獨特人設魅力消散，再加上綠營側翼全面鎖定猛攻，而之前「嫌棄切割郭台銘」致使那些原本指望「郭柯合」的「寄存票」大舉流失也是一大主因。柯文哲其實吃不到泛藍族群，但在下架民進黨的前提下，政治光芒這才跨界覆蓋。如今證明「藍白合」必須明著，「綠白合」只能暗來，柯文哲才能坐實年輕選票山頭之外的綿延風景。

侯友宜竭盡全力仍穩居第三，這是在85%國民黨支持者回歸之後依然不變的結果，這應該已經是極限了。精算師朱立倫只能面對，如今唯有思考「柯侯配」的最大極限，才能排除郭台銘一旦正式參選，今後分食侯友宜基本盤的壓力與窘境。「藍白合」有立委小雞整合的氣勢、國民黨人才多未來可主政，尤其這更是朱立倫保住黨主席寶座與政治生命的唯一解方。

至於郭台銘正式宣布參選在即！即使批評者眾，也遭遇媒體邊緣化對待，但「BNT恩情、期待政黨選項之外的新可能」始終支撐著他近10%的穩固支持率。郭台銘擁有非政治人物的「超強意志力」，長期深入的「非典型地方人脈」確實是鏖戰本錢。而如今總統大選等級所需的巨大「金流戰」，在柯文哲小額捐款漸枯竭、侯友宜政治募款頻受挫之際，也開始出現相對的獨特優勢！

然而，無論柯侯郭三人「怎麼坐、怎麼談」，說到底依然會來到「誰配誰」與「誰肯退」這兩大關鍵！郭台銘內心指望的無疑是「郭柯配」，但面對柯、侯各自政黨此刻緊繫著「年輕人、藍黨員」的廣大族群牽制，郭台銘最終只有民調數字勝過其中一人，才能取得「談判逼迫、道德勸說」的話語權！

從在野的整體大局來看，三人中柯文哲相對居穩，但「缺小雞、缺銀兩」；侯友宜基本盤纏與人氣雖有，但就缺關鍵的「支持率」！郭台銘此刻也缺支持率，還缺政黨打選戰的「經驗值與動員力」！三隻小豬其實本質上是「三隻跛豬」，確實相互「不攙、不扶、不配」肯定會輸！於是三人的終極抉擇依然還是「誰跟誰配誰肯退」！

賴清德的聲勢穩固且明顯加溫，還有能撒錢、能推政策的執政優勢，不必證明自己就已經在總統寶座的一步之遙。郭台銘雖是此次推動在野「喝咖啡」的真正功臣，但柯侯兩人一旦密謀走向「藍白合」，確實具有「政黨對話、權力交換、陣營融合」的本質優勢，關鍵只在是否「有人同意當副手」？或者一旦認知在打敗賴清德的前提下，倘若最終「兩人都願意當副手」？！郭台銘就有真正出局的風險。

綠色大野狼已經來到民調45%了，利牙流涎步步逼近！三隻跛豬連同整個台灣能夠不被吃掉，唯一的機會顯然並不是「坐下來喝咖啡」，而是「都願意當副手」！

能夠有謙讓、又識大體的小豬們，這彷彿是極致夢幻了，甜香的豬肉乾工廠也做不到！小豬們的天性本屬泥潭撒潑，柯侯郭三人實是悍將，而悍將們內心都是寸步不讓，只有看誰一念不慎來個大意失荊州！「民調終極對決」幾乎是10月底前，在野三人「誰配、誰退」的唯一解方了。

（作者為資深媒體人）