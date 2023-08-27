2023年8月24日，一個人類史上不會忘記的日子。就在該天下午，日本政府正式執行福島核汙水的排放，大量被核輻射外洩汙染的冷卻水直接排入海洋，這是史無前例的一次核汙水排海，對全世界海洋生態及人體健康的危害難以預料。

必須特別釐清的是，日本這次排放的是經過核輻射外洩事故汙染的「核汙水」，而非一般正常核電廠發電會排放的「核廢水」。然而，不知道是真不明白，還是裝瘋賣傻，那些過去鼓噪「我是人，我反核」的綠營媒體及側翼，這回卻都用「核廢水」魚目混珠，粉飾日本的惡行，讓許多不明就裡者以為這與一般核廢水排放無異，輕忽日本此舉對全球海洋環境的破壞。

有專家就做了一個非常鮮明的比喻，「核廢水」像是煮過水煮蛋的一鍋水，而「核汙水」卻是整鍋蛋花湯，後者核輻射是完全外洩的。並且，就以民進黨多年來的邏輯，是連正常沒有過外洩事故的核電廠、核廢水都要反，甚至不顧台灣電價飆漲、缺電危機都要堅持「非核家園」廢核電，怎麼面對如今日本福島核汙水入海，卻可以視而不見，甚至倒過來為日本擦脂抹粉呢？

早在2017年日本對台灣施壓，要求解禁福島核災區食品進口時，民進黨當局就不斷進行大內宣，要求台灣社會接受，乃至絞盡腦汁用「福食」取代「核食」的標籤。很多人說，民進黨銷售台灣產品都沒這麼賣力，本該守護台灣人民健康的政府反而成了日本的代理人。

更誇張的就是駐日代表謝長廷，儼然成了「助日」代表，從釣魚台、慰安婦的歷史爭議，再到替福島核災區食品打開方便之門，其替「大哥哥」日本效命的積極態度真是令人嘆為觀止，更與馬英九第二任期民進黨狂打食安議題的嘴臉完全相反。

這回日本硬排核汙水，早從2021年就開始公布計畫，引發國際社會，尤其是第一島鏈的韓國及南太平洋國家高度反彈。為了安撫這些不滿，日本花重金「收買」南太島國，又在美國出面下和歷史上素有恩怨的韓國共同協商防務合作。

但反觀台灣，卻是完全自己倒貼去維護日本，不必日本摸頭，民進黨老早就聲明相信日本對核汙水的處理，「對台灣影響微乎其微」。甚至1450網軍也已全員出動，到處忙著替福島核汙水洗白，盡顯將日本當成宗主國的諂媚，以及在對待核能問題上赤裸裸的雙標。

民進黨這種心態，說穿了就是寄望日本的支持，幫助其「抗中保台」、「台日命運共同體」的論述能夠實現。畢竟如果硬要對抗大陸，除了仰賴美國，更不能漏掉美國在東亞最大的抓手日本。於是，台灣不僅要孝敬美國，更不能忘了日本，可交換的不過是日本右翼時不時「日本有事就是台灣有事」的作秀口號。

現實很簡單，一旦台海真的開戰，日本也等著美國保護，怎會自己去打前鋒和解放軍交戰？至於建構「台日命運共同體」的幻想，光是台日經貿互惠都談不了，日本每年大量對台灣貿易出超，宣稱幫助台灣加入CPTPP也只是口惠而實不至，台灣不可能繞過大陸融入區域經貿體系的。

更令人作嘔的是，原來所謂食安、環保、人權，都只是民進黨打擊政敵的奪權工具，哪裡是什麼真正的價值信仰！正如美國拜登政府出於美日聯合反華的需要，也早早給日本排放核汙水的惡行一路護航。一向重視環保的歐盟國家，雖表示無法「歡迎」日本此舉，但也不見積極反對。這些資本主義國家聯合出賣人民的利益，暴露的全是滿滿的雙標，也讓大家看清他們反華的本質，一切只為維護美國的霸權地位。

民進黨創黨以來兩塊神主牌，一是台獨，二是反核。前者經過民進黨兩次執政，原本創立台灣共和國的理想早就背棄，只剩完全任美國擺布。後者經過福島核汙水排海事件，也已經完全破功。兩大神主牌都倒了，台灣人還要讓民進黨騙多久呢？

（作者為新黨前主席）