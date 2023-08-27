2024選戰剩下4個多月，根據TVBS最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德以37%的支持率，領先民眾黨柯文哲的28%和國民黨侯友宜的22%。這份調查結果一出爐，無疑給在野陣營一記當頭棒喝。

因為在兩個月前，賴在TVBS的民調還曾分別輸過侯、柯。即使是上個月，也只以1%的差距贏過柯文哲。然而在野陣營的混亂、執政陣營的好整以暇，短短30天，就讓賴的領先差距拉開到9%，在其他機構的民調中更是超過4成大關，打破過去對賴無法突破天花板的質疑。

對在野陣營來說，最值得警惕的是，過去在藍、白陣營轉移的支持率，也就是侯升柯降、柯降侯升的結構已不復存在。從TVBS的民調來看，已出現侯柯同降、賴獨升的情勢。

進一步檢視交叉分析，可以很明顯看出，侯支持率下降的原因，在於國民黨政黨支持率從25%減少到21%，柯則是因為中間選民支持率從31%下跌至22%。反倒是賴的中間選民支持率從23%一躍提升至30%，而民進黨政黨支持率也微幅增加2%。也就是說，過去1個月綠營對柯的圍攻，包括仇女、染黑等攻勢，確實產生作用。更意外的是，雖然柯支持率下滑，但游離的中間選民卻開始轉移至賴而非侯。整體來看，不只綠升藍降，中間選民反綠的情緒也發生質變。

而在執政陣營不斷有所斬獲的同時，在野陣營卻呈現一團混亂。不只郭台銘參選箭在弦上，而藍白整合亦未有任何進展。雖然在柯文哲民調下滑後，從月初捨我其誰、參選到底的態度，轉而鬆動，願意接下郭台銘咖啡會的邀請，在被問到是否用民調與侯友宜整合時，表示什麼事都有可能。但與此同時，柯其實也向綠營拋出橄欖枝，不只延續過去「讓最大黨組閣」的承諾，更公開表示「以開放態度與各政黨領袖對話」。

事實上，檢視柯文哲的長期政治戰略，一向都有和藍綠保持等距的傾向。上一刻和藍營互動，下一秒可能就與綠營同框。因為對柯和民眾黨來說，非藍非綠，是其政治存在的重要設定，一旦過於親藍或親綠，則就可能失去其中間光譜的位置，而導致政治聲望重創。這其實也是在談藍白合時，柯不斷強調價值整合、非政治整合的緣故。

更直接來說，柯文哲其實並不願意完全接受非綠的框架，深怕陷入非綠即藍的框架。從這個角度來看，即使不考量誰正誰副、總統立委競合關係，藍白之間要完全整合，共推一組參選人，難度仍然極大。

因此對藍營來說，必須要慎防柯文哲一手談、一手亂的策略，讓藍營陷入整合難題的同時，使其可以吸引泛藍票，並且避免泛綠票流失。

宏觀來看，整合成為在野主要話題，其實就對在野監督執政的力度造成不小的負面影響。而當在野陣營爭執不休時，民進黨與賴清德已然突破天花板限制。倘若在野陣營不即時將重心轉回對綠營的攻防，而深陷整合議題，那即使整合成功，也未必是賴清德的對手。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）