日本東京電力公司24日啟動福島第一核電站含氚廢水排海工作，此項排海作業預計長達30年。日本經產省2019年規畫排入海洋或蒸發後排放進大氣等核廢水解決方案，但兩年多來，日本政府未考慮蒸發排入大氣的建議，執意以成本較低的排海方式處理，引發日本漁民及其周邊國家的海洋核汙疑慮，更導致中、日另起爭端，使中日關係雪上加霜，執政聯盟的公明黨黨魁山口那津男在訪中前夕，遭北京以「時機不合適」喊卡。

日本岸田首相堅持核廢水排海是科學問題，不應政治操作，對於中國的強烈反對，將盡全力使專家以科學為根據，進行討論。日本外相林芳正7月在雅加達會見大陸外長王毅時要求，「從科學觀點因應福島核處理水」。對此，王毅回應指出，核災產生的汙染水異於核電廠正常運作排放的廢水，不能相提並論。何況全球未有核災汙水排海先例，缺乏共同認可標準。中日看法分歧過大，短期難以妥協。

福島核廢水雖經多核素去除設備（ALPS）淨化，但無法去除氚。「綠色和平」等國際環團認為，放射性物質，如「碳14」會殘留水中，並輕易累積於食物鏈，長期攝取可能傷害DNA。日本大分大學輻射風險評估專家甲斐倫明指出，控制核廢水的稀釋濃度與排放量為關鍵，核廢水排海影響健康雖不大，但不能說零風險，此為科學爭議所在。

大陸海關總署進出口食品安全局7月7日先行重申禁止「一都九縣」的食品輸入，及對日本其他地區的食品，特別是水產品嚴格稽核，實施100%查驗。8月24日，岸田內閣啟動核汙水排海，大陸全面暫停日本的水產品進口，而港、澳亦同步禁止日本10都縣水產品進口。

中國是日本水產出口最大單一市場，大和總研研究員岸川和馬表示，日本半數的水產品出口到中國、台灣及香港，此次漁民將損失50%的海外銷售額，是「重大打擊」。但相對陸港澳的管制措施，台灣食藥署認為沒有足夠證據證實食品中的氚危害人體，僅鎖定日本13種水產品加強監測。未來無法輸往陸港澳的日本漁獲是否會低價出口台灣，我政府不能掉以輕心。

日本共同社8月民調顯示，認為排海使形象受損的受訪者高達88.1%，而認為政府對此說明「不充分」的比例亦達81.9%，可見日本民意不滿岸田內閣急就章，溝通不足。岸田在爭端中維持對中國溝通，爭取理解；國際原子能總署（IAEA）對韓國的不安，與尹錫悅政府達成協議，即時共享排海資訊，同意韓國派專家定期視察福島的IAEA辦事處。

福島核汙水排海爭端難脫外交角力，但不應成為「挺中」或「親日」的政治試劑，排海的事主若換是北京，蔡政府會凡事相信科學嗎？此事外交部應責成駐日代表處向IAEA爭取等同韓國的待遇，為食安嚴格把關。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）