台灣8月父親節，筆者有幸，一嘗米其林一星大餐，位在板橋大遠百的港式點心添好運餐廳。其實不懂美食，有點像烏龜吃大麥，糟蹋糧食，食罷胡謅兩句，就教老饕專家。

酥皮焗叉燒包不錯，酥皮類似酥皮濃湯，或波蘿包的外皮。其實就像波蘿包，只是內餡不同。波蘿包夾片厚牛油，酥皮配玉米濃湯。而這個叉燒包，味道有些複雜，有點不可言喻，卻非深奧。筆者在英國念書時，港仔做的傳統叉燒包，是白色麵皮，沒啥調味，好來襯托出內餡叉燒醬料的濃郁深厚。現在焗烤的波蘿酥皮出來搶戲，當然很豐富，但有點混亂，可能不如單純老味道，單兵作戰上場。波蘿包夾奶油，或酥皮配濃湯，或蒸或烤的叉燒包都好，都美味，但可能不要雜配，不容混淆。

XO醬臘味炒飯也很香，但普通一碗的分量大小，要價台幣168元。不油不膩，粒粒分明是基本功。但若小弟來料理，想炒成兩份，XO醬炒飯，和臘肉炒飯或燒臘炒飯。因為兩者皆重囗味，兩強相遇，未必有相加相乘效果，不如單純原味，還能加分。另外高單價和CP值等，屬自由心證，就不多說了。

另本店招牌凍檸茶，正統港味，不過甜，但夠冰夠酸，綠色檸檬皮入茶，有清香無苦澀，可見檸檬的品質和等級皆上選。尤其是一杯既盡，再倒入冰開水，更稍擠壓檸檬切片，續杯仍有清新，不致太淡。

再來是蔥花雪蛋腸粉，是畫龍點睛之作，無此腸粉，港式點心黯然失色。但雖好看好吃，嚼盡才發覺，所謂雪蛋，就是蛋白，有點訝異。不說是充場面，但腸粉內餡，一般有海鮮蝦貝，或肉類或萵苣等，放條蛋白，可能也另有功效。一如艋舺夜市，暢銷的旗魚甜不辣，在魚漿中硬是塞入半個白水煮蛋，不知是雞蛋鮮美，還是水產價高？

再來就香鬆炸豆腐，應是營養的雞蛋豆腐切塊，但我更愛傳統市場當日的板豆腐。因為如果只注重火候和外酥內嫩，市面有許多平價的鐵板料理，也有此道功夫菜，似乎不足為奇。最後有港式蘿蔔糕，其中的餡料，先炒香炒熟入味，不是蒸熟的。唯一可惜，是糕汁略稀，出蒸籠時可成形，但筷子一碰，則各自破碎脫落。美中不足，是賣相不耐久放。

想起港點，士多（store），和點心（dim sum），多有英式糕餅的傳統，和大不列顛的遺緒。而在大陸內地如南京，夫子廟老東門的秦淮人家飯館，正宗淮揚菜系，也是中國四大菜系之一。自然該有些淮揚小點可提，例如名聞遐邇的秦淮八絕點。

筆者日前遊罷南京，還記得的滋味，有秦淮小茶饊。小茶饊，就是饊子，幼時台北的眷村和光華商場，都可見到。漢族回族，蒙古新疆，都吃饊子。也就油炸麵食，形如栅欄，細如麵條，所謂的秦淮小茶饊，就是江蘇淮安茶饊，用麻油炸製，最細可如髮絲。此物似油條，又非油條般膩口，似麵條也非只有清淡。當烙餅內餡，或佐燒餅吃，都相得益彰。

其他還有五香狀元蛋，就糖心滷蛋。雨花石元宵，就小湯圓做成石頭狀，五彩似南京五花石。另有美味鴨血湯，松茸香酥餅，什錦素菜包，外觀都如其名。迷你小麻球是糯米粉團油炸，台灣也有的庶民街頭小吃，只是在江浙一帶叫麻球，我們叫芝麻球。

最好玩的是養顏豆腐澇，什麼是豆腐澇，又稱（都不老），在南京話中，也就豆腐腦，豆腐花之類。各種食材佐料都能放，既好吃也養生。

說到豆腐，小弟學的是番文，免不了要和洋人打交道，就當做是，師夷之技以制夷。老外最無福消受的美食，當屬台灣的臭豆腐和豬血糕。豆腐譯作to -fu，老外怕這個味，敬謝不敏，還說to-fu 聽來像是dog food ，問我是不是狗食？這我就有點不悅了，想這是我們華裔千百年流傳的庶民美食。而你們番邦不也愛吃起司（cheese）？聽說最貴的起司，是液態且仍有蛆蟲蠕動其中，如此美食，誰敢下箸？我還更想問，cheese 是不是cat food勒！

另外就台灣街頭的豬血糕，蒸氣氤氳，香味撲鼻，外有花生糖粉，再佐紅色辣醬，和綠色香菜，幾乎無人能抗拒，有次我幫老外買了一串，他迫不及待，大口咬下之後，問我What is it？我先說是某種cake ，他也稱好吃，但我再翻譯到pig blood時，他立馬到一旁作嘔吐狀，想挖出快要吞下的東西。原來老外是基督徒，好像聖經說過，嗜血的唯有惡魔撒旦……

港式點心和淮揚小點，各具特色。一如中西文化，本來不同。兩岸的滋味，各有所好，自有所愛，難分軒輊，無法評比。青菜豆腐誰勝？香蕉芭樂誰贏？誰能置喙？

文末如問我，最愛是啥？沒有懸念，立馬勾選，我會說，是南京街頭的肉包鋪子。和許多趕去上班的工地師傅一樣，吃兩個冒著熱氣的大肉包，那麼心滿意足，心安理得。（黎家慶/英文教師）