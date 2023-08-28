前幾天，中國大陸宣布開放第三波大陸居民可以去觀光的國家，日本、美國和韓國，總計前後已開放138個國家可去觀光，但獨缺台灣。我方政府回應說，因為大陸對台灣沒有善意回應，我們還繼續執行禁團令，禁止台灣旅客組團到大陸旅行。

不讓台灣民眾組團去大陸旅行，但偏偏又同意民眾可以用自由行或考察、開會等等非旅行的名義赴大陸，這種情況就像是大門不開，要出門就通通走小門或偏門。

人家不給我們善意回應，我們就自己關門不出去，聽起來有些怪怪的。

何況，所謂「善意回應」是什麼，有善意才能做觀光嗎？那舉兩個例子來評評理。一是泰國，我們早就給泰國免簽證，泰國人可以自由來台灣旅行了，但泰國有給台灣同等善意的免簽證嗎？沒有，而且還繼續用人工方式審查簽證，要求民眾大排長龍繳錢排隊辦簽證，泰國這麼做算是對台灣有善意回應嗎？如果沒有，那為什麼我們要給泰國免簽呢？政府為何不爭取善意回應呢？

二是菲律賓，情況也和泰國一樣，我們也是給菲律賓免簽了，但台灣人去菲律賓還是要繳錢辦簽證，菲律賓有對台灣善意回應嗎？

可見善意回應是假，務實推動觀光才是真的。那麼對泰菲兩國都能做了，為何大陸不行呢？

台灣一年有400多萬人次去大陸，兩成多左右是旅行團，約是90萬人，這些人由旅行社組織，包辦機票和行程，並且派出領隊服務，現在政府執行禁團令，難道說想去大陸的人就不會去嗎？不會，他們化明為暗，換個名義還是照去，看看今年一至六月有60萬人去大陸，佔台灣出國人數第二名，擋都擋不住。

這群人若是在大陸出了車禍，或出什麼意外，因為禁團令讓他們事前無法參加團體旅遊保險，到時候求償無門，孰令致之，孰使為之呢？這種「為淵驅魚」，為政不善的做法，非常不妥。

處理兩岸交流一定要務實為先，而且務實優先於善意。既然有那麼多人想去大陸，政府就順水推舟，順應民意為之，讓民眾玩得心安理得，不用提心吊膽，而且又有法令保障，旅行社也可增加收益，政府也有稅收可拿，哪一樣不好，至於大陸要不要放人來台灣，他們想拿旅行團當籌碼也是他們的事，難道說，他們若不放人過來台灣，我們也要永遠禁團到底嗎？

你把籌碼放在人家手裡，那還能玩什麼？台灣和大陸的不同，不就是「民之所欲、常在我心」嗎？如果台灣也學大陸拿觀光當籌碼，又與大陸有何兩樣？五十步笑人家百步罷了。

（作者為資深媒體人）

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