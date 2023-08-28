伴隨美台都臨近選舉，台海形勢越來越緊張，美國的涉台動作也越來越明顯，很多人都清晰感到「台灣問題是中美之間最敏感、最具風險性的核心問題」；特別是有關構建「中美正確相處之道」的討論也越來越多，大家都在嘗試解讀近年來中美關係遭遇困難的原因，於是有人提出「台灣問題是中美關係困局的最大癥結」，希望凸顯台灣問題在中美關係中的重要性。但是，從幾十年的實踐特別是中國政府對美和對台政策來看，這還是一個值得思考、討論的大問題。

日前，外交部美大司司長楊濤介紹布林肯來訪中方闡述立場重點時，第一條就是「講清了當前中美關係困局的癥結所在」，這就是：中美關係之所以陷入建交以來的最低谷，它的根源或者它的主要病根，就在於美方抱持錯誤的對華認知，制定了錯誤的對華政策。這是王毅先生的原話，我很贊同，高度讚賞這個準確的概括。中美關係歷經波折，現在陷入低谷，有很多問題，如台灣、南海、科技打壓等等，但什麼是中美困局的首要或根本問題呢？毛澤東當年說過，世界上一切矛盾鬥爭，最根本的是要分清敵友，中美之間到底是敵人還是朋友？中美關係究竟如何定位，這是根本的問題所在。在這個問題上出現錯誤的認知，就會導致政策偏差，中美關係就會困難重重，一個小小的「氣球」也會惹出天大的麻煩。1972年中美當時還沒有建交，還在刀槍相見之際，但由於中美元首認定中美關係將「化敵為友」，那麼像台灣問題等也會找到相對妥善的處理辦法，當年上海公報就台灣問題巧妙的經典描述，大家都記憶猶新。這並不僅僅是季辛吉的「妙筆生花」，而是中美找到了準確的相互定位和相處之道使然，雙方正確定位彼此關係主要是朋友，合作是唯一正確選擇，中美就會相向而行，沒有外交關係可以建立外交關係，各種難題（如台灣）也都比較容易取得諒解或解決。

其實，美國在對台政策上一直有兩面性，這種現象具有深厚、複雜的歷史和現實的動因背景，而且還不斷處於變化波動之中。當年美國二戰後在「台澎金馬歸還中國」上的表現，明顯比英國在香港問題上、蘇聯在蒙古問題上的表現要好。但1949年後尤其在朝鮮戰爭後，美國一直是台海對抗的禍根。1972年中美終於破冰，但聯合國涉台博弈，美國依然故我，即使到1979年中美建交之初，美國還出台了「對台關係法」；1982年「817公報」發表後，美國也對台提出了「六項保證」。但是，所有這些多重的干擾，都沒有影響中國政府「咬定青山」「構建中美正確相處之道」的決心，都沒有阻擋中美關係的迅猛發展。同時，兩岸關係也在經歷了李登輝、陳水扁時期的急流險灘，在2005年後逐漸實現了「兩岸和平發展新格局」，這個積極的發展進程，不僅有海峽兩岸的共同努力，也有來自美方的「建設性作用」。雖然後來民進黨上台後倒行逆施，川普到拜登一直在推波助瀾，但都很難根本改變「木已成舟」的兩岸融合發展進程。五十年的實踐證明，正是由於當時「中美找到了一個正確的相處之道」（中國國家主席語），台灣等一系列問題也得到了比較妥善的階段性進展。

可見，根本的問題是要實事求是地把中美關係的定位搞清楚，這是中美關係和構建正確相處之道的最重要前提，也是妥善解決台灣問題的最重大保障。如果說中美關係是今後50年世界最重大的事情，那麼中美擺脫困局最重要的就是要正確定位中美關係的性質。這是一個綱，「綱舉才能目張」。在局部細節問題上過於糾纏，就可能導致像美國這樣，被一些表面的分歧現象蒙住眼睛，看不清中美關係的大方向，甚至於走向對抗。無論是中美兩國相對均衡的力量關係、緊密依存的利益關係還是高度共有的風險關係，都決定了中美不可能發生衝突，只能以合作為唯一選擇，「中美主要是朋友」的基本定位，才是中美關係的現實本質，不符合這個基本定位的言行，都是應該改善的，這也是構建中美相處之道的關鍵所在。最近美國在中美關係包括台灣問題上的很多過分失當舉動，一方面是自己霸權的焦慮，更重要的病根，就在於它沒有正確把握對中國、對中美關係的認知定位，這是最根本的原因。

台灣問題是中國的核心利益的核心，但並不是美國的核心利益的核心，更不是中美關係困局的根本癥結。兩岸和平發展走向和平統一的進程可能是長期的，即使中美之間一直存在「台灣問題」的分歧，但就像過去50年沒有影響雙方整體上改善中美關係，化敵為友的歷史進程，今後50年，也不應該影響雙方構建「正確相處之道」，造福兩國惠及世界的發展方向。事實上，中美也確實在台灣問題上有過積極互動乃至合作，除了上述史實，即使在十幾年前（2005年後的一段時間），在遏止台獨冒險等方面，美國也發揮過「積極的作用」。正如2012年4月，時任國台辦主任的王毅先生訪問美國，會見時任美國常務副國務卿伯恩斯（今天的駐華大使）所強調：「中方希望美方繼續發揮積極作用，期待中美共同努力，使台灣問題真正成為中美關係中的積極因素，而不是消極因素；真正成為合作的因素，而不是摩擦的因素；真正成為增進戰略互信的因素，而不是導致戰略互不信任的因素。」十年前可以做到的事情，今後我們也可以爭取做到。（作者為深圳廣電集團時事評論員）

（本文來源《海外看世界》，原題：《台灣問題是中美關係困局的最大癥結嗎？》，授權中時新聞網刊登）

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