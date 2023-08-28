中華文化總會、農業部與日台交流協會26日舉辦第二屆「台日水果夏祭」，行政院長陳建仁高呼，感謝日本民眾喜歡台灣水果。

其實，台灣水果在日本消費市場能見度不高。我到日本時，常光顧日本超市或傳統市場，在餐廳用餐看到熱帶水果亦會隨口問服務人員產地資訊，香蕉、芒果、荔枝、龍眼，多是中國大陸、東南亞與南美洲進口居多，少見台灣的優質水果，台日農漁產品貿易始終存在逆差。民進黨政府就喜歡為日本擦脂抹粉，騙患了「戀日症」的台灣人。

但數字騙不了人。蔡英文主政後，兩岸關係惡化，中國大陸禁我農產品，重創去年台灣農產外銷，蔡政府將農產外銷主力轉移到日本，但2022年，原本外銷到日本的香蕉、芒果、蜜棗全數衰退。2022年農產品總出口值52.2億美元，較前一年衰退7.8%，農產品貿易逆差逾151億美元，屢創新高。

根據農業部資料，兩岸ECFA協商時，為維護農民權益，馬政府要求排除農產品，繼續管制中國大陸部分農產品進口。陸方則在未附帶任何條件下，將18個稅項農產品列入早收清單，給予台灣免稅，並於2011年起分年調降關稅，自2013年起全部降至零關稅，提供台灣農產品銷陸新商機。2014年台灣對大陸農產貿易轉為順差，中國大陸當時是台灣農產品第一大出口市場。

中國大陸過去買了一堆台灣水果等農產品，台灣，特別是民進黨政府什麼時候辦活動宣傳感謝？中國大陸買叫「統戰」包藏禍心，不買叫「打壓」脅迫外交。兩岸關係會好才有鬼！

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