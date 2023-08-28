2023年以來數位匯流、人工智能和Web3.0全面發展，一時之間好像數據、網路、人工智能成了社會發展的「全部」！真的是如此嗎？智能化、數位化對台湾的社會發展全部都是「正面」的影響嗎？

數位社會的運作靠數據，透過數據的收集、整理、盤點、解讀、應用等步驟才才能完成知識鏈的布局，其中「解讀」正是其中最關键的部分，必須靠個人學養、知識体系与基建、教育系統等元素相輔相成。

智能數位經濟和創業/創新是現代國家建設的顯學，智能化/數位化與創業/創新的連結充满了系統性和複雜性，故實務操作具有相當程度的困難性。另外，忽略了知識轉化的流程(從資料、資訊、知識、智能)及系统性銜接介面間連結，而數位與智能創新的內涵也非創新/創業所能完全解决。

事實上，科技創新背後的基礎科學包括了牛頓力學與工程、數位元及智能技術、量子技術、分子及生命科學等四大類型，因與智能技術的結合必須兼顧其系統性及可實證性(Positivism)，而後者限制了智能化/數位化技術的應用。

在前述四大基礎科學领域中知識链的布局依靠實驗數據與「成熟」的基礎理論「相輔相成」、數位區塊鏈及人工智能技術依靠隨機運算架構/概率等數學演算法、量子技術依靠實驗數據與「發展中」的基礎理論、分子及生命科學則是大部分依靠實驗數據與經驗法則而成。絕非一刀切的把數位與智能技術導入就完全解決問題，系統性、結構性的策略才能真正的關鍵。

愛因斯坦曾表示：共同認知(Cognition)及可推導性(Deductibility)是實證主義的最基本元素，換言之，智能化/數位化操作結果的合理性(Legitimacy)必須透過實證工具來落實，後者包括了科學理論及實驗資料，而纯属隨機智能運算/概率等數學演算法(Algorithms)在許多未成熟的演化/湧現系統(Emergence Systems)顯得薄弱，也正是通用智能技術産業應用的最大瓶頸。

廣達董座林百里說的好，AI 不會提升智能，學習必須靠自己，透過 AI 及其他網路技術「相輔相成」。事實上，林百里忘了提起「知識體系」及「文化底蘊與傳承」，前者更是創造AI 分布智能系統中專業化、獨特化(Specializations & uniqueness)的基本元素。

最近有一些在美國學術界的朋友在籌辦「以創新/創業降低數位貧窮指數」的研討會，宣稱全方位智能化/數位化將能助於解決美國經濟發展與貧富不均的問題。這樣的研究非常「前衛」，但似乎忽略了科技創新的內涵和知識體系的結構性問題，故此類探討多為象牙塔式的學術論述。

全方位數據化是造成台全民「弱智」的根源，「知其然而知不知其所以然」是教育系統的最大隱憂！而真正主導智能社會全面發展的基礎科技和實證主義卻乏人問津！

少了實證能力的加持，智能技術普及和全方位數位化可能會加速「全民弱智」的現象，其中把基礎知識完全「物化」或只是的一個「中性的數字」更是一個可怕的現象。

缺乏「知識體系和技術認知」的現象反應在日本核污染水排放的問题上：駐日大使謝長廷把溫泉中的低放射性鐳元素誤以為成高放射性的氚、鍶、銫、碘，這代表知識不足但「官大學問大」胡亂發話的場景，在政治掛帥、法匠治理的台灣屢見不鮮！

在一群不喜思考、不圖進取、不願奮鬥的「躺平族」心態及「小確幸」氛圍的催生下，台灣「集體弱智」現象逐漸浮現。雖然智能技術與數位轉型使得資訊變得廉價、唾手可得、平民化，但其負面效應也影響更為深遠。在選舉文化靠邊站文化的驅使下，台灣社會泛政治化己久，雖一廂情願的自我感覺良好，但弱智化趨勢明顯！少了自身知識體系和文化底蘊的社會，台灣的未來在那裡？（作者為陽明交通大學科管所退休教授）

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