朱立倫、侯友宜連袂造訪雲林張家，前縣長張榮味在擔任縣長的妹妹張麗善、曾任立委的女兒張嘉郡陪同下，設宴招待朱侯二人。朱立倫說：張榮味清楚唯有團結才可下架民進黨、邁向勝選，還說，「張榮味會變成團結的助力，大家拭目以待」。

誰都知道團結才可以下架民進黨，問題是，誰和誰團結？國民黨繼續做著第二大黨的夢，堅持侯柯合，就能贏得大選？抵死不願擔任副手的兩個候選人，如何團結？黑羊、白羊在獨木橋上，互不相讓，最終結果是黑羊落水？白羊落水？還是黑白兩羊齊落水？所謂藍白合，迄今為止，不過是相互PUA（情緒勒索），哪裡聞得到團結氣息呢？

朋友、戀人或家人，彼此情緒勒索久了，就只能剩下怨恨；政黨、政治人物彼此情緒勒索久了，兩邊的群眾也會加入這情緒勒索的漩渦，討厭值、甚至仇恨值螺旋上升，如何能攜手合作，團結對「綠」？

就算藍白合，撥雲見日，侯柯攜手就能贏得大選？

假如《美麗島電子報》8月的國政民調無誤，既沒有業配疑雲，也不存在刻意追捧特地候選人的問題。那麼，前次民調顯示，若是三腳督互打，賴清德以42.5%穩定領先，柯文哲21.1%居次，國民黨參選人侯友宜則是17%墊底。若在四腳督局面，賴清德支持度40.1%，柯文哲16.6%，侯友宜15.6%、郭台銘12.0%墊底。

民調數字很清楚，無論三腳督還是四腳督，柯+賴，贏不了賴清德，但是，柯+賴+郭，就有機會超越賴清德，贏得選舉。然而，郭台銘今天已經宣布連署參選，柯侯郭三人競合，進入新的階段，三人和支持者是繼續互相情緒勒索呢？還是一笑泯恩仇，相親相愛呢？別忘了，三人團結還是有可能產生一個副作用，那就是刺激深綠的潛水者冒出頭來，拉高了賴清德的選票，也有可能讓「非X不投」的選民，賭爛更甚，更不願投下手中的那一票！

當然，對於那口口聲聲說對台灣大選保持中立的外來勢力，還是不能掉以輕心！

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