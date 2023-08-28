郭台銘宣布獨立參選，還真想亂拳打死國民黨這個老師傅！賴清德近來民調拔高，台灣民意基金會是43.4%、美麗島電子報是40.3%，TVBS上升至37%，賴清德民調突破宣布參選以來的天花板32~35%，令藍白兩軍合作無功的支持者更加焦慮。

8月24日侯友宜召開觀光政見記者會，觀光產業界「唯一」支持侯友宜頓時聲勢大漲，沒想到陸委會隨即「順應民意」發布恢復兩岸團客雙向旅遊、第三地大陸人士來台觀光，並放寬陸籍人士來台商務交流等多項措施。雖然大陸國台辦認為開了小門，門檻更高，並不領情，但可見民進黨政府大內宣化解民怨的確有一套，事後賴清德在電視節目訪談中透漏：他有提供陸委會政策建議。

蔡政府與民進黨逐漸黨政齊步走。716居住正義與司法改革凱道遊行前，行政院火速祭出推動、通過社宅增建、租金補貼、房地合一稅2.0、囤房稅2.0、「打詐5法」；820還我路權大遊行，賴清德不甩在野黨「當家鬧事」之譏，冒雨走入群眾「傾聽民意」，行政院又火速拍板「行人交通安全政策綱領」與「道路交通安全基本法」草案，編列4年400億元改善交通安全……民進黨政府反應之快，大撒幣回應民怨，賴清德拚外交遭「美中共管」穿小鞋的委屈，此所以民調拔高實是有跡可循。

相對地，這段時間在野陣營對民進黨酸不溜丟的批評如同打水漂兒，網紅館長批評民進黨火力四射，明指民進黨網軍林秉樞拿錢收買他，否則等著12大律師告死館長；不巧資深媒體人林庭瑤揭發陳明文家族養豬場超貸案、投資山坡地保育區靈骨塔案內幕，還真立馬收到律師函告。總統大選民進黨擺開陣仗，12大律師各就各位以訟止戰，打起精神擂起戰鼓，反觀，在野黨還在互打，令支持者失望。

觀諸歷來三腳督選情贏家的得票率，2000年總統大選陳水扁勝（39.30%）、2018年台北市長柯文哲勝（41.06%）、2022年台北市長蔣萬安勝（42.29%）、新竹市長高虹安（45.02%）；賴清德民調如果突破不了天花板32~35%，侯陣營操盤手金溥聰或許認為靠黨紀再操作棄保效應，還有險中求勝的機會，現在賴清德突破民調天花板了，當選機率大增，侯友宜和柯文哲就非合作不可，否則就只能眼睜睜看著賴清德上位。

2004連宋配大團結，民調一路領跑陳水扁、呂秀蓮，激發綠營危機意識，最後因兩顆子彈翻轉選情；有前車之鑑，國民黨哪裡有分裂的本錢揮霍，連納郭徵召民調輸家都管控不了，全黨火力連網紅館長都不如，沒有快刀斬亂麻的本事，任憑亂拳打死國民黨這個老師傅，還有何顏面找柯文哲談合作？又如何和團結的民進黨進行殊死戰！

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