郭台銘宣布參選，台灣的總統大選政局起了新的大變化，情勢更加渾沌了起來，但從另一角度來說，其實也更明朗化了。

國民黨首當其衝，恐怕將有大震蕩，民眾黨多少也會受到不小的衝擊，但對民進黨來說，就是一記定音錘，大概可以高枕無憂了。

郭台銘挾著豐厚的財力，在總統大選中肯定也能夠攻城掠地，有所斬獲，但能否碾壓柯文哲與侯友宜，恐怕還是不無疑問的，即便能夠壓倒柯、侯二人，以柯侯的實力而言，至少也會分潤掉各15%的選票，即使郭台銘搶到了第二名，還是完全無法與賴清德匹敵，這是可以斷言的。

換句話說，在野黨已呈明顯的敗局，如果沒有大逆轉，未來的幾個月，說是「垃圾時間」，恐怕也是不為過的了，民進黨真的可以先行開香檳慶祝了。

郭台銘目前不屬於任何政黨，如果真的想在政壇上占一席之地，恐怕非組黨不可，否則是不可能有政黨票，以獲取不分區立委的。至於區域立委，在各黨皆差不多已派定人選的情況下，恐怕連招降納叛的可能性也不太有機會或空間，最多只能暗通款曲，以獲得郭的財源挹注。但是，郭當然不可能有機會勝選的，到時樹倒猢猻散，依舊是各自回歸原黨。質實而言，郭台銘的「總統夢」，最終還將是竹籃子打水一場空。

郭台銘自詡事業有成、經營有道，卻如此昧於情勢，殊令人難以理解。基本上，郭台銘是以「主流民意聯盟」為號召的，其最大的盲點，就是誤以為自己就是「主流民意」的代表，其他人都應該，且在他出面之後，就會影附風從，所有非綠選民都會爭先恐後地依附於他所說的「團結」之下，這是非常強權霸道的思維。選民不是郭台銘公司的員工，未必是一聲令下，就足以納為麾下的。

就民主選舉的角度而言，郭台銘當然是有資格參選的，因此，儘管郭的參選幾乎是等於「保送」了賴清德，但百矢交集、千夫所指，還是不能說他不具「正當性」的。不過此一「正當性」，只是資格上、權利上的「正當性」，並不意味著就具有「道德上」的「正當性」。

當郭台銘接連兩次違反了承諾之後，許多郭粉替他辯解的理由，不外乎兩點：一、這是國民黨黑箱作業，未辦初選，因此是不公不義的；二是，侯友宜當初也說如果郭台銘出來，他就不選，既然侯友宜不守信諾在先，郭台銘又何嘗不能反悔？

你既不仁，就休怪我無義，這種江湖黑社會牙眼相還、一報還一報的觀念，我是很難認同的。無論郭台銘與國民黨或侯友宜有若何的糾結，都是個人間的私怨，請郭台銘務必記得，當初他的承諾，是對全體民眾的承諾，這是公義。以私怨害公義，無論如何都是人格上的汙點。

於是，這便牽涉到了郭台銘加入選戰的「目的」，到底是什麼的問題了。「下架民進黨」，「為台灣人民創造出更好的生活條件」，這兩點是郭台銘信誓旦旦，且備受期待的。但是，盱衡時局，郭台銘的參選，恐怕非但無法達成「下架民進黨」的目的，而且，「衝冠一怒為總統」，誓不甘屈居第二的決絕，反而替民進黨、替賴清德，樹立了定海神針，更加鞏固了民進黨的政權，豈不就有如引清兵入關的吳三桂？而一旦民進黨下架不了，民進黨仍繼續執政，政黨不能輪替，什麼民生樂利、百姓富足，也都成了一場空夢。

郭台銘可以說是「大人虎變」的典型例子，前幾天才出面邀請在野黨「喝咖啡」，許多人還覺得可能是「鴻門宴」；才隔沒兩天，便索性連咖啡錢都省下來，喝都不給喝了。一日三變，這教受邀的賓客情何以堪？

據說郭台銘的宣布參選，已有事先跟侯、柯二人「知會」過，但細節如何，卻是無人願意透露。或許，「宣布」參選，未必表示非一定參選到底不可。未來會不會還有「變」的可能？或者將會如何「變」，實在很難逆料。但是，我們可以確定一件事，未來不論是「三腳督」、「四腳督」，賴清的穩居勝算，卻絕對是不會變的。（作者為退休大學教授）

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