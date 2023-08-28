日本政府已於2023年8月24日，開始排放第一階段的核汙水。共計7800噸，預計耗時17天（每日約460噸）。日本政府對外聲明，核汙水均依國際原子能總署的標準程序處理，且對海洋環境影響均通過國際評估，並且在安全規範內。

然而，ALPS技術處理能力，並不能完全去除核汙水中的放射性物質，這些物質會殘留在海水中，並通過食物鏈進入海洋生物和人類的體內，長期累積可能造成嚴重的健康問題，例如癌症、白血病等。除了對民眾的身體健康造成威脅，同時也將增加醫療費用，提升死亡率，以及降低生活品質。

此外，福島核汙水的排放，將影響整個環太平洋地區的海洋漁業，尤其是西太平洋地區最為嚴重。根據北太平洋環流系統（North Pacific Gyre）的分布，核汙水會隨著海流向東傳播抵達美國西岸，但最終會隨著北赤道洋流返回西太平洋。而現階段對台灣影響甚鉅的為遠洋漁場，沿岸及近海漁場則要等待時間的積累，畢竟核汙水的排放，預計要花費30年。

為何筆者提到對台灣的遠洋漁業影響甚鉅呢？這是因為台灣主要漁業經濟來源之一，也是民眾的主要食物來源之一的秋刀魚，其漁場便是在日本列島以及阿留申群島的東側海域，不僅是太平洋的西北區域，同時也是北太平洋環流系統的洋流必經之路。

因此，福島核汙水排海計畫，將導致如秋刀魚的遠洋水產受到放射性汙染，影響其生長、繁殖和遺傳，甚至導致其死亡或滅絕。即便是經過處理的核汙水，但地球也無法承受短時間且密集的排放，能否有效稀釋而不影響台灣的近海漁業，仍需要時間上的考驗。

但毫無懸念的，這將嚴重破壞整個西太平洋的海洋生態平衡，降低漁業資源和產量，增加漁業成本與風險，並損害漁民的利益和權益。面對日本政府的蠻橫行徑，台灣應該與中國大陸及朝鮮一樣，表明反對的立場及堅決的態度，以保護自己的海洋漁業與民眾的利益及安全。而非與美國、澳洲、法國等國家跟進表態支持，因為這些國家受核汙水的影響是趨近於零的。

水產，同時也是海洋國家倚賴的漁業經濟。台灣的漁業外銷比仍大於內銷比，若採模糊不清且曖昧的處理方式，不僅可能造成經濟損失，同時也影響台灣在國際上的名聲與商譽。總之，共同抵制日本的行徑，並維護海洋漁業與民眾的利益，同時反思自己的能源政策及發展，是否能實現低碳與綠色轉型。只有這樣，才能真正保護海洋，讓海洋漁業持續發展，並與海洋和諧共生。（作者為自由撰寫者）

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